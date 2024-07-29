Özgür Özel: Karşı mahalleye seslenebilmek için normalleşmeyi önemli görüyorum

CHP Genel Başkanı Özgü Özel, siyasetteki normalleşme tartışmaları hakkında, "Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda... Ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgü Özel, siyasetteki normalleşme süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Özgür Özel, normalleşme ile ilgili, "Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten. İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var. Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?" dedi.

Rize ziyaretinden bahseden Özel, "Sayın Erdoğan'ın hemşehrileri kendi şiveleriyle bana, 'Kardeşim normalleşin... Sizden bunu istiyoruz' dediler. Eskiden, kavga ederken onlar Erdoğan'ın tarafında duruyor ve bizi hiç dinlemiyorlardı. Söylediklerimizi duymuyorlardı. Şimdi... Normalleşmeden sonra onlara çay konusunu açınca çok mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİMİZE ÖNEM VERİYORLAR"

Özgür Özel, şöyle devam etti "Rizeliler dediler ki, 'Konuş... Çayı da konuş... Fındığı da konuş... Bunları konuşun... Bizim dertlerimizi konuşun...' Normalleşme ile birlikte bizi daha dikkatli dinliyorlar. Söylediklerimize önem veriyorlar. Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda... Ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum."

"MÜZAKERE ZEMİNİNİ KAYBETMEMEK GEREKİR"

"Bu konunun Sayın Erdoğan açısından da şöyle bir önemi var" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Karşı mahalle, Erdoğan'ın her söylediğine kategorik olarak karşı çıkıyordu. Ama... Normalleşince onun her söylediğine karşı çıkılmak yerine, söylediği doğru şeyler, önemli şeyler, karşı mahalle tarafından dinlenebilir hale geliyor. Türkiye, çok büyük bir ülke... İktidar ile muhalefet elbette gerginlik yaşayabilir... Fakat... Nezaketi ve müzakere zeminini hiç kaybetmemek gerekir."