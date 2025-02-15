Özgür Özel kayyum atamalarına tepki gösterdi, Erdoğan'a seslendi: Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Özel, Manisa’da Ahmetli Belediyesi’ni ziyaret etti. Daha sonra partisinin ilçe binasına giden Özel, burada halka seslendi.

"KENDİNİ PATRON GÖRÜP MİLLETİ KÜÇÜK GÖRENLERE BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"

Kayyum atamalarına tepki gösteren Özel, "Hazmedemiyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız" dedi.

Devamla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı receğ Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Millet kimi seçtiyse baş tacıdır. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Milletin seçtiği yönetir katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın belediye meclisinin içeresinden seçtirirsin. Ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.