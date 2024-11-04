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Özgür Özel, kayyum atanan Mardin'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Mardin'e giderek görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek.

Güncel
  • 04.11.2024 10:12
  • Giriş: 04.11.2024 10:12
  • Güncelleme: 04.11.2024 10:18
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, kayyum atanan Mardin'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kayyum atanan Mardin'e gidecek.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in İstanbul’dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği aktarıldı.

Sabah saatlerinde DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi polis tarafından ablukaya alınırken Ahmet Türk de Özgür Özel'in Mardin'e geleceğini doğruladı.

Türk, "Saat 3'te İstanbul'dan aksilik olmazsa Batman'a inecek, Batman uçağında yer bulmuşlar. Saat 5 gibi burada olmaları bekleniyor" açıklamasında bulundu.

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