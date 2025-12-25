Özgür Özel kazandı: Gökçek tazminat ödeyecek

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında karar verdi.

Mahkeme, Gökçek'in Özel'e 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel, Gökçek’ten kazandığı tazminatı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacak.

GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in 6 Şubat 2025’te sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel7e yönelik, "Gece bir otelin barında içki içtiği ve bu nedenle sabah bir televizyon programına katılamadığını" iddia ederek, "Özgür'ün rakı fiyatlarını niye indirmeye söz verdiğini şimdi anladınız mı" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Özgür Özel, bu ifadelerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme, Melih Gökçek’in, sosyal medya platformunda davacı Özgür Özel’e hitaben kullandığı söylemlerin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve manevi tazminatı gerektirdiği kanaatine vardı.

GEREKÇELİ KARAR

Gerekçeli kararda, davalının söyleminin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği, ancak manevi tazminatın zenginleştirme aracı olmadığı, davalının sosyal ekonomik durumu, olayın oluş şekli ve manevi tazminatların caydırıcı olma özelliği dikkate alınarak 20 bin TL manevi tazminat takdirinin uygun olacağı belirtildi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 20 bin TL manevi tazminatın 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İbrahim Melih Gökçek’ten alınarak davacı Özgür Özel’e verilmesine karar verdi.

Kararda, iki haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolunun açık olduğu ifade edildi.

CHP lideri Özel'in "geçmişte Türkan Saylan'ı hedef alan Melih Gökçek’ten kazandığı tazminatı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağı" öğrenildi.