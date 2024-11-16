Özgür Özel: Kazanılmış haklarımızı terk etmemizi kimse beklemesin

Kuzey Kıbrıs'ın 41. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Dün (15 Kasım) Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen kabulde konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca süren federasyon temelli görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlatarak, Rumların aslında "kendi idareleri altında Türklerin azınlık olarak yaşadıkları bir üniter devlet istediklerini ve bunu da Türk tarafına dayattıklarını" söyledi.

Kıbrıs'ta 60 yıldan beri Rumlar ile ayrı yaşadıklarını belirten Tatar, Ada'daki Türklerin devlet tecrübesinin Rumlardan az olmadığını, bundan sonra 2 taraf arasında yapılabilecek bir anlaşmanın ancak 2 devletin işbirliği şeklinde olacağını ifade etti.

"BİZE DAYATILAN HİÇBİR SÜRECİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Tatar, "Bu zorlukları çekiyoruz diye gidip bir anlaşma yapmak zorunluluğumuz yok. Bize dayatılan hiçbir süreci kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel de kabulde yaptığı konuşmada, hem Türkiye’nin hem Kuzey Kıbrıs'ın Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik formülünün, sorunları çözebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 3), Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 3) ile görüştü / AA

Annan Planı Referandumu'nun (2004) hemen ardından Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınmasının eşitsiz bir durum ortaya çıkardığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Tabii elbette çözüm odaklı olmak gerekiyor ama çözüm odaklı olurken maalesef karşımızda Yunanistan'ın ve GKRY'nin AB üyesi olması gibi bir eşitsiz durum ortada. Bu eşitsizlik, hem de Annan Planı'ndan sonra ortaya çıkmış ve aslında bütün dengeleri bozmuştur bizim aleyhimize. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben Yunanistan Büyükelçisi ziyaret ettiğinde kendisine de söyledim, bazı sorunlar hani düğümlenen yerden uğraşarak çözmeye çalışmak yerine belki de tersten ilerlemek lazım. Türkiye'nin AB'ye tam üyesi olma noktasında, Kuzey Kıbrıs'ın da AB'ye tam üye olabileceği bir formülü masada tutup, bütün sorunları hep birlikte halletmek lazım. O zaman işte zaten sınırların bir önemi kalmıyor, zaten ticaret sınırlaması kalmıyor, zaten uçuş sınırlaması kalmıyor ama o güne kadar bizden bunların karşılığında kazanılmış haklarımızı terk etmemizi kimse beklemesin."

ÖZEL, ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP'YE DE ZİYARETTE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs'ta ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek Genel Başkan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Özel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve iki partinin heyetlerinin katıldığı toplantı 1 saate yakın sürdü.