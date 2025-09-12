Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında "Kemal Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştük. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin en önemli gündemi 15 Eylül'de görülecek kurultay davasını olurken, kayyum kararı çıkması halinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçip geçmeyi konuşuluyor.

"10 GÜN ÖNCE KONUŞTUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün katıldığı Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kayyum iddialarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüğünü açıklayan Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunun için aradım kendisini" dedi.

"BİR HUSUMET BEN GÖRMEDİM"

Görüşmenin ayrıntılarına dair de konuşan Özel, "Bana Genel Başkan'a 'Şöyle söyleyin' demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM DA OLSA PARTİ KONGREYE GİDECEK ZATEN"

Özel ayrıca şu sözleri sarf etti: "İstanbul delegelerimiz hariç geri kalan delegelerimizin tamamına yakın. Bir buçuk günde bin imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyum da gelse 21'in parti genel başkanını seçecek zaten. Bakan dedi ya İstanbul kararı burayı etkileyebilir. İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyum gelecek engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz. En fazla altı gün sonra seçim olur.

"CHP'DE PARÇALANMA YOK"

CHP'de şöyle bir görüntü göstermeye çalışıyorlar. CHP'de parçalanma yok. Ayrışma yok birleşme var. Dünün rakipleri de bir oldu Özgür Çelik'e sahip çıkıyorlar ama polis marifeti ile binaya giriyorlar. İçlerinden biri 'İninize girdik' diyor. Lafa bak. Yüzüne tükürmek bile israftır."

"KILIÇDAROĞLU'NUN BUNA TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, Uğur Dündar'ın 'Gürsel Tekin gibi Kılıçdaroğlu da kayyum olmayı kabul ederse ne yapacaksınız?' şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kayyum atanırsa atandığında biz İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz. Görevden alabiliriz. Partiye kayyum veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Beyin partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Altı gün sonra kurultay var."

"ADAM DEĞİLLER İNSAN DEĞİLLER"

Özel, pazartesi günü eski CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olaylara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sessiz kaldığını belirtti.

Özel, "Bu makamlar değişecek el değiştirecek. o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller insan değiller" diyerek Yerlikaya hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular.

Ben kimseye kinlenmem ama bu iş beni kinlendiriyor. Bu makamlar değişecek el değiştirecek. o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller insan değiller. 2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım.

Bir tanesi kişisel hukukta yanlış yaptın diyemez. Günü gelecek utandıracağım seni. Günü gelecek bu yaptığınla utanacaksın. Bir partinin İl Başkanına Genel Başkanına söven sayan meczupları o binaya biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. O inize girdik diyen gelsin bakalım yarın."