Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü: "Kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 38. Olağan kurultayı iptali davası öncesi mutlak butlan kararıyla partinin başına kayyum olarak gelme ihtimali olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Örgütüne kayyum atanan Gürsel Tekin'e randevu vermediğini söyleyen Özel, "Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem" dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararıyla İl Başkanı Özgür Çelik ile ekibinin yerine Gürsel Tekin ve bir heyetin geçici olarak atanması, Ankara'da devam eden CHP kongresinin iptali davasını da etkileyeceği iddia ediliyor.

"KILIÇDAROĞLU, TEKİN'E RANDEVU VERMEDİ"

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Örgütüne atanan Gürsel Tekin'e randevu vermediğini aktaran Özel şunları ifade etti:

"Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumlığı kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."

"KONGRE SÜREÇLERİ KESİLEMEZ"

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilçe seçim kongrelerinin devamı yönündeki kararını değerlendiren Özel, "Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım. Şöyle ki; ‘Kayyum da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum" dedi.