Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu yeniden takibe aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gece saatlerinde Instagram hesabından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkarmasının ardından, sabah saatlerinde iki ismi yeniden takibe aldı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu hamle, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iptal davasının 1 Nisan’da görülecek duruşmasıyla ilişkilendirilirken CHP'den yapılan açıklamada konunun bununla ilişkili olmadığı ve yanlışlıkla takipten çıkarılan iki ismin yeniden takibe alınacağı bildirildi.

GECE YARISI DİKKAT ÇEKTİ

Özel’in gece saatlerinde gerçekleştirdiği takipten çıkma işlemi, parti içi gerilim tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Ancak sabah saatlerinde gelen yeniden takip hamlesi, bu adımın yanlışlıkla atılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Halktv.com.tr'nin CHP kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre CHP Lideri Özel‘in sosyal medya hesaplarında bir ayıklama işlemi yapılıyordu.

Artık aktif olmayan hesaplar, AKP'ye geçmiş bazı isimler gibi kriterlerle temizlik yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu hesapları da yanlışlıkla takipten çıkarıldı.

Yapılan açıklamada Özel'in hesabından Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun yeniden takibe alınacakları bildirildi.

YENİDEN TAKİP

Özgür Özel'in sosyal medya hesabında şuan iki ismin de takip edildiği görülüyor.

Gece saatlerinde Özgür Özel'in takip ettiği kişi sayısı 278'ken, şuan 280 olarak görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu da takip edilenler arasında yer alıyor.