Özgür Özel: Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da "Emek Örgütleri Buluşması"nda açıklamalarda bulunuyor.

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine tepki gösteren Özel, "Bu illet çözülmeli. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendireceğiz" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepki gösteren Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Milli Eğitim Akademisi" uygulaması ile milyonlarca öğretmen adayını mağdur ettiğini belirtti. Özel, "Organize kötülük merkezine dönüşen Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, 1 milyon diplomaya kapkaç yapmıştır. Büyük bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Devamla sendikalaşan işçi sayısının Türkiye'de son derece az olduğuna dikkat çeken Özel, "Örgütlenmenin artmasının destekçisiyiz" dedi. Özel, "Ne sermayeye düşmanız ne de işçilerin örgütlenmesinin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

"KİMİN BAŞI VURURLACAKSA AKIN GÜRLEK ORADA"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. Seyyar giyotin gibi. Şimdi İstanbul'da."

İktidara seslenen Özel, "O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?" ifadelerini kullandı.