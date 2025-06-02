Özgür Özel: Kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklemesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın menspularına açıklamalarda bulunan Özel, "Memleketin sorunları üzerinde her birimizin farklı bakış açılarıyla ama aynı iyi niyetle çözüm önerilerimizin olduğu konusunda birlikte konuştuk, üzerinde fikir alışverişi yaptık" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ilişkin konuşan Özel, "Sayın Erdoğan'ın 'yolcu değil hancıyız' sözünü de, 'bize ömür biçenler oldu' sözünü de bize dair değil, parti içine söylediğini hepimiz biliyoruz. Bizim işimiz gücümüz Erdoğan'ı yenmek, iktidarı değiştirmek, vatandaşın yüzünü güldürmek... Buna motiveyiz" dedi.

"Yolcu değil hancıyız meselesinde illa bize söylüyorsa biz hanı yapanız, hanı inşa edenleriz" diyen Özel, şunları kaydetti: "Demokrasiyi tramvay diye görüp bugün işimize geldik, işimize gelmediğinde inarız lafını 31 Mart istasyonunda indiğini ve artık demokrasi tramvayında olmadığını hepimize her gün ispat ediyoruz zaten."

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararını açıkladığı yeni süreç ile ilgili soruya Özel, şunları kaydetti: "Tarihsel bir tutarlılık içinde Meclis'te tüm siyasi partilerin önemsendiği, Meclis'i ve milleti temsil eden en doğru yapıda bir komisyonun oluşturulduğu, bu komisyonun Türkiye'ye demokrasi getirecek bir komisyon olduğu, bu komisyonun bu hassas süreçte tüm hassasiyetleri dikkate aldığı, millete verilemeyecek bir hesabın, tutulamayacak sözlerin değil; hepimizin birden güvencelerinin dile getirildiği bir çalışma olması gerekir. Böyle bir noktada CHP, on yıllardır söylediği yerdedir."

Erdoğan'ın 'anayasa' açıklamalarına da yanıt veren Özel, "Anayasa diye tekrar 'bana yasa' taleplerinin dile getirilmesini ihtiyatla, dikkatle, temkinle ve her zamanki söylediğimiz gibi önce mevcut anayasaya uymak hatırlatmasıyla cevaplandırmak isterim" dedi.

Kurultay davası ile ilgili bir soruya yanıt veren Özel, "Sonuç odaklı bir mesele değil, süreç odaklı bir mesele... CHP'yi tartışılır kılmak, akşam televizyon programında yoksulluk konuşulmasın, işsizlik konuşulmasın, dış politikadaki vaziyet konuşulmasın diye yeni bir gazetecilik ekolüyle bu meseleler konuşulsun isteyenlerin sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir meselesidir bu" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki grev hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, "Sendikal örgütlenme bizim arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak sendikal siyaset de, bizim yaptığımız siyaset de makule göre yapılır, ortalamaya göre yapılır. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe desteğinizi kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye hakkını nasıl savunacağını söyleyemem veya işine karışamam. Haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız... Kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa belediye yönetiminin hakları da vardır. CHP örgütlenme özgürlüğünün teminatı bir partidir. Nezaket, kurallar ve kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır" diye konuştu.