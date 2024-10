Özgür Özel, Kırıkkale'de iktidar mesajı verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta ilk kez yerel seçimi kazandığı Kırıkkale’de partinin il başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.

Yerel seçimleri anımsatan Özel, "Bu şehrin önünün açılması için ilk adım atıldı. Genç, dinamik, inanan, çalışan bir belediye başkanı seçildi. Biz önce bu şehre bir şey istedik. Bize bir milletvekili verdiler. Belediye istedik, bize bir belediye başkanı verdiler. Yüzde 50 oy verdiler. Biz Kırıkkale'ye borçlandık. Kırıkkale'ye borcumuzu iktidarda onu özlediği günlere kavuşturarak ödeyeceğiz. Bunun şimdiden sözünü ve müjdesini veriyorum" dedi.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde yedi il belediyesini tarihinde ilk kez kazandı. Bu illerden biri olan Kırıkkale’nin yeni belediye başkanı yüzde 49,9’luk oy oranıyla Ahmet Önal oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Önal’a hayırlı olsun ziyareti için Kırıkkale’ye geldi.

Özel'in Kırıkkale'deki ilk durağı, partisinin il başkanlığı oldu. Özel burada CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve il örgütüyle bir araya geldi. Bozdağ; "Uzun yıllar sonra genel başkan olduktan sonra sizi burada ağırlıyor olmaktan onur, gurur duyuyoruz. Ayrıca bu gurur size verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olmalı. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz ilimize" dedi.

"MAHCUP OLMADIK"

Özel ise şöyle konuştu:

"Bugün Kırıkkale'de son seçimleri kazanan partimizin Kırıkkale'deki 400 sandığın 400'ünde de birinci parti çıkan partimizin il başkanlığına gelmek büyük bir keyif. Onur Başkan'la çok uyumlu çalışan bir milletvekilimiz olan Ahmet Önal bu ilin önceki il başkanı. O milletvekili adayı olduğunda aday tanıtımına ben gelmiştim ilk. Demiştim ki; 'bu seçimi kazanacağız. İnşallah mazbatayı birlikte alacağız.' Tabi o seçimlerde Ahmet kazandı, mazbatayı aldı. Ama biz o seçimde bir üzüntü yaşadığımız için buraya koşup gelip o coşkuyu yaşayamadık. Türkiye genelinde beklediğimiz başarıyı sağlayamamıştık. Sonra Ahmet kardeşimle beş yıl boyunca çok başarılı işler yaptık. Bu sefer yine aday oldu. Yine geldik bu sefer miting yaptık, destek verdik. Tekrar seçildi. Ama artık her geçen gün daha iyiye giden başarısı ve örgütümüzle birlikte olan uyumu adeta il başkanımızla abi kardeş uyumları, örgütümüzle birlikte basılmadık yer çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaları bir şeye işaret ediyordu. Gökhan Zeybek, yerel yönetimler ekibi burada. Ölçme değerlendirmede Ahmet'i de sormamızın uygun olacağını düşünmüştük hep birlikte. Ve anketler bize ilk işaretleri verdi. Uzun süre aslında Ahmet'in adaylığını da beklettik. Rakipler şekillensin. Çünkü Ahmet'in en kuvvetli alternatif olduğu ortadaydı. Rakipler şekillendikten sonra da Ahmet aday oldu ve artık hiçbir stratejiye gerek kalmadan her iki oyun birinden fazlasını alarak belediye başkanı seçildi. Tabii hiçbir başarı tesadüfi değil. Bir kez çok iyi bir adaya ihtiyaç var. Orada bir şüphe yok. Ama hiçbir başarıda bir kişilik değil. Adayın iyi olması kadar örgütün çok güçlü olması lazım. O anlamda da ben değerli başkanıma bütün il örgütümüze, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarına, gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Tam bir uyumla nasıl olursa başarı gelir onu bütün Türkiye'ye gösterdiler. Ben hemen her televizyonda burayı kazanacağımızı büyük bir inançla ifade etmiştim. Mahcup olmadık.

"İL OLARAK İLK KEZ KAZANIYORUZ"

Görüntü o ki biz burayı 47 yıl önce kazanmıştık. Ve Ankara'nın ilçesiyken kazanmıştık. İl olarak ilk kez kazanıyoruz. Demek ki neymiş? Kırıkkale kazanılıyorsa birinci parti olunuluyormuş. Şimdi de önümüzde bir milletvekili seçimi var. O seçimde bu örgüt ve belediyemizin uyumuyla artık üç milletvekilinden ikisini çıkarma hedefimiz var. Ve bu iki milletvekili çıkardığımızda da bu sefer yeni kural gerçekleşecek. Kırıkkale'de ikiyi çıkarırsan Türkiye'de Meclis çoğunluğunu sağlarsın. Biz Kırıkkale’de üçte birde kalırsak Meclis çoğunluğunu sağlayamayız. O açıdan örgütümüzün buradaki önemi ve görevi daha büyük. Tabi Kırıkkale'de milletvekili seçiminde ne yapacağız ona da Kırıkkale İl Örgütümüz karar verecek. Hangi yöntem, hassasiyetler ve ne şekilde bir aday belirleme süreci yapacağımıza il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz hp birlikte bir bütün halinde en doğru kararı kararı verecekler. En doğru adaylarla inşallah bu sefer artık şöyle diyeceğiz; iki milletvekilinin bu sefer ben mazbatasını gelmeyeceğim. Ahmet Başkan iki milletvekilimizle birlikte inşallah yemin törenine gelecekler, rozetlerini birlikte takacaklar."

BAŞKAN ÖNAL: 47 YIL SONRA GELEN BİR BAŞARI VAR

CHP Lideri Özel ardından Kırıkkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Özel'i makamında ağırladı.

Önal, "47 yıl sonra gelen bir başarı var. Bu hepimizin hep birlikte uyum içerisinde dayanışma içerisinde yaptığımız bir çalışma sonucu elde ettiğimiz bir başarıdır. Bu başarının temel taşlarından biri de her dönem yanımızda olan bize destek olan Sayın Genel Başkanımızdır. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim" diye konuştu.

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜFİ DEĞİLDİR"

Özel ise şöyle konuştu:

"Her geldiğimde bir öncekine göre iyi gördüm Kırıkkale'yi. Ve hep söyledim bir kez daha söyleyeyim; Türkiye'ye örnek olacak bir şey vardı. Merkez ilçe, tüm ilçeler, il başkanı, belediye başkanı şimdiki o zamanki milletvekili arasında tam bir uyum vardı. Tam bir ekip ruhu vardı. Bize yansıyan hiçbir problemleri yoktu. Birbirlerinin hatalarını örten, birbirlerinin eksiklerini gideren, hep beraber koşturan bir ekibin her gün daha iyiye gittiğini gördük. Son seçimlerde biz aday çıkarmadık. Burada ittifak vardı. Ondan önceki 2014 yerel seçimlerinde biz yanılmıyorsam 2 bin 900 oy aldık burada. Bu seçimde 49 bin oyla belediyeyi kazandık. Yüzde 7'lerden yüzde 50'lere geldik. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Burada büyük bir emek var. Başka belediye başkanımızın önceki dönem milletvekilimizin, il başkanımızın, merkez ilçe başkanımızın, yönetimin, örgütün herkesin burada emeği var. Biz karınca kararınca çağrıldığımızda ufak tefek geldik, gittik ama her geldiğimde ben burada yaklaşmakta olan bir sonraki başarıyı gördüm. Şimdi de şunu söyleyeyim; Kırıkkale, 47 yıl sonra alındı. Son alındığında Ankara'nın ilçesiydi il olarak ilk kez alındı. Ve Kırıkkale alındığında 47 yıl önce parti Türkiye'de birinci parti olmuş 47 yıl boyunca bir daha alamamışız. Bir daha aldığımızda yine birinci parti oldu. Demek ki buranın böyle sembolik ve matematiksel olarak da karşılığı olan, toplumun sosyolojiyle siyasetin rakamlara dönüştüğü bir gerçekliği var. Böyle iller böyle seçim çevreleri hep var. Ve 47 yıl sonra yeniden seçildiğinde yeniden parti birinci parti olmuş.

CHP Kırıkkale'de iki milletvekili çıkaracak. Meclis’te de çoğunluğu sağlayacak. Birinci parti elbette olacak ama tek başına 300'ün üzerinde milletvekili sağlayacak. Bunu görüyoruz. Tabi seçim atmosferinde muhalefet blokunun toplam kaç milletvekili olur, ümit ederiz 400'ü geçer, ama CHP'nin burada 300 milletvekilini tek başına çıkaracağı günler hayal değil. Bundan altı buçuk yıl önce buradan milletvekili çıkarmayı hayal ediyorduk. Şimdi o milletvekilini belediye başkanı yapmışız. İki oyun birini almışız. Ve üç milletvekilinin ikisini çıkarmak o gün kurulan hayalden daha büyük bir hayal değil. Daha olası bir şeyi konuşuyoruz.

Bu şehrin önünün açılması için ilk adım atıldı. Genç, dinamik, inanan, çalışan bir belediye başkanı seçildi. Bu şehrin bu belediye başkanı elinden geleni yapacak ama partisi iktidar olduğunda bu belediye başkanı ve örgütümüz bu şehrin eski günlerine kavuşması için ne istiyorsa o da yerine gelecek. Biz önce bu şehre bir şey istedik. Bize bir milletvekili verdiler. Belediye istedik, bize bir belediye başkanı verdiler. Yüzde 50 oy verdiler. Biz Kırıkkale'ye borçlandık. Kırıkkale'ye borcumuzu iktidarda onu özlediği günlere kavuşturarak ödeyeceğiz. Bunun şimdiden sözünü ve müjdesini veriyorum."

Özel, ardından Kırıkkale'deki meslek odaları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptı.