Özgür Özel, Kırşehir'de konuştu: "Bu operasyon, Beyoğlu’nun iradesine Türkiye’nin huzuruna yapılmıştır"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun sona ermesi ve erken seçim talebiyle başlattığı ve her hafta farklı bir ilde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü adresi Kırşehir oldu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda düzenlenen miting için Kırşehir’de on binler bir araya geldi.

Alana üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı afişin yanı sıra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı "Unutmayacağız" ve "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı afişler asıldı.

İMAMAOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu okudu.

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Kırşehir’e yolladığı mektubu, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç okudu. İmamoğlu, Genç tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“İç Anadolu’nun kadim kenti güzel Kırşehir, benim güzel hemşerilerim, sevgili vatandaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Bozkırın tezenesi rahmetli Neşet Ertaş’ın güzel memleketi Kırşehir’e Silivri’den selam olsun. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. Merhaba. Kırşehir, tam 39 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışına kavuştu. Tam 39 yıl sonra icraatçı ve halkçı belediyecilikle tanıştı. 2019 yılından bu yana Kırşehir için canla başa çalışan Selahattin Ekicioğlu Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum.”

“ADALETİN TERAZİSİ BU TOPRAKLARDA ÇOK UZUN ZAMANDIR DENGEDE DEĞİL”

“Sizlere özgürlüğün hasretiyle sesleniyorum. Yüz yüze olamasak da her birinizin sesini duyuyorum. Kalbinizdeki, yüreğinizdeki adalet arayışını hissediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, adaletin terazisi bu topraklarda çok uzun zamandır dengede değil. Hayatımızın her alanında adalet arıyoruz. Adaletsizlik, yalnızca bana, millet iradesinin seçtiği CHP’li belediye başkanlarına ve yol arkadaşlarıma yapılmıyor. Bir büyük adaletsizlik emeği çalınan işçiye, alın terinin karşılığını alamayan çiftçiye, hayatını çalışmakla geçirmiş emekliye, düşüncelerini özgürce ifade etmek isteyen gence, iş hayatında yer almak isteyen, sokaklarda korkmadan dolaşmak isteyen kadınlara da yapılıyor.”

“GÜZEL ÜLKEMİZİN HER YANINDA ADALETSİZLİK KOL GEZİYOR”

“Mahkemelerde adaletin terazisi eşit tartmıyor. Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet yok. Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit olarak ulaşamıyor. Devletin kaynaklarından, bir avuç ayrıcalıklı zümre hariç kimse yararlanamıyor. Güzel ülkemizin her yanında adaletsizlik kol geziyor. Güzel ülkemizin her hanesinde adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Hayatımızın her alanında bir yangın var. İktidar sahipleri, orman yangınlarını söndüremiyor. Mutfaktaki yangını söndüremiyor. Adalet sistemindeki yangını söndüremiyor. Gençlerin, kadınların, emeklinin, işçinin yüreğindeki yangını söndüremiyor. İktidar sahipleri, milletin yüreğindeki yangını söndüremiyor. Çürümüş bir sistemin esiri olmuş, sorumluluk almayan, her hatasında suçlu arayan bir iktidarla karşı karşıyayız.”

“BİZ, TÜRKİYE’Yİ SADECE YÖNETMEK İÇİN DEĞİL; ONARMAK, İYİLEŞTİRMEK, KALKINDIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

“Türkiye böyle büyüyemez, böyle güçlenemez. Türkiye, ancak ve ancak kayıtsız ve şartsız adaletin hâkim olduğu bir ülke olursa, berekete, refaha ve bolluğa kavuşur. Biz, Türkiye’yi sadece yönetmek için değil; onarmak, iyileştirmek, kalkındırmak için yola çıktık. Bu yolun adı adalettir. Bizim davamız, milletin yüreğinde hissettiği işte bu adalet davasıdır. Bizim davamız, yalnızca bir kişinin özgürlük hakkını değil; Türkiye’nin tüm vatandaşlarının adil, eşit, özgür ve onurlu bir hayat sürdürebilmesini kapsar. Biz, bu haklı adalet ve hürriyet davasının neferleri olarak biliyoruz ki, herkes için ve her yerde önce adalet önce hürriyet demeden hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşamayız. Bu yüzden hep birlikte, hep bir ağızdan ve daima şu parolayı söyleyeceğiz: Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet.”

“BENİ DÖRT DUVAR ARASINA DA KOYSALAR…”

“Sizinle birlikte hayal ettiğimiz Türkiye, sadece adaletli bir yargı sistemine değil, aynı zamanda dengeli bir kalkınmaya, üreten ve refahı adil paylaşan bir düzene sahip olacak. Milletimizle birlikte demokrasinin, adaletin, refahın, istikrarın ve barışın hüküm sürdüğü bir Türkiye hayali için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yıllardır çektiğimiz acılara tuz basan değil, merhem olan bir siyaseti yürütmeye devam edeceğiz. Beni dört duvar arasına da koysalar; fikirlerimi, umutlarımı, Kırşehir’e olan sevgimi hapsedemezler. Sizlerle birlikte kurduğumuz güzel yarınların hayali hâlâ ayakta. Adil bir Türkiye’ye ulaştığımızda, birbirimize bakacağız ve ‘biz başardık’ diyeceğiz. Ve işte o zaman her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL: "ARTIK OPERASYONLAR BİTSİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yıllar sonra bu belediyeyi AK Parti’den alıyor. Şimdi kafayı İnan’a takmışlar. Niye? Belediyede mecliste denge var. İki kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Parti‘ye geçecek. Sırf oylarıyla alamadıkları Aydın'da yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlu’nda yargı eliyle yapmak için İnan’ımıza saldırdılar. Buradan Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum: Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birbirimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçeli’nin ‘Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiye’nin gündeminden bu davalar düşsün, Türkiye’yi meşgul etmesin’ demesine karşı bir meydan okumadır. Bu dava Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, İstanbul’un, Beyoğlu’nun iradesine, bu davadaki operasyon AK Toroslar çetesi eliyle Türkiye’nin huzuruna yapılmış bir operasyondur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak durduğumuz yerdeyiz. Ama bu iktidar, yıllarca Filistin davasını kendi davası olarak söyleyen bu iktidar, ki bu iktidarın geldiği kökler, rahmetli Erbakan, oğlunun partisiyle ya da Saadet Partisi’yle, hem Yeniden Refah’la, hem Saadet’le, birlikte Filistin mitingi yapıyoruz. Bir noktada Filistin için buluşuyoruz ama oralarda AK Parti’yi göremiyoruz. Bana diyor ki Tayyip Erdoğan, ‘Filistin hassasiyetimi sorgulayamazsın.’ Olmayan şeyi nasıl sorgulayacağım? Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump hassasiyeti, Trump korkusu var. Hem bu Erdoğan hem de bunun Dışişleri Bakanı TikTok’çu Hakan. Tanıyor musunuz? TikTok’çu Hakan. İsrail Filistin’in canına okudu. Bunlarda tık yok. Trump Netanyahu'ya gaz veriyor, tık yok. ‘Gazze’yi otel yapacağım, kumarhane yapacağım.’ Tık yok. ‘Filistinlileri Gazze’den süreceğim, beş ülkeye dağıtacağım.’ Tık yok. Ama sabah akşam TikTok. Neden? Erdoğan’dan sonra Cumhurbaşkanı olacak TikTok’çu Hakan. TikTok’çu Hakan’a söylüyorum: Kendi döneminde MİT’in bütün verilerini çaldırandan, devletin bütün bilgilerini çaldırandan, tüm vatandaşın T.C. numaralarını çaldırandan, ‘Sıkışınca Suriye’ye geçeriz, iki bomba Türkiye’ye atar savaş çıkarırız’ diyen adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Hadi oradan papucumun TikTok’çusu. Papucumuzun TikTok’çusu Hakan. Senden asla ve asla bu memlekete Dışişleri Bakanı da olmaz, bu memlekete Erdoğan’dan sonra senden hiçbir şey olmaz. Bu millet Erdoğan’ı nasıl götüreceğini, yerine nasıl bir Cumhurbaşkanı getireceğini biliyor. Erdoğan gibi Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına minnet değil husumet duyanlarla değil; onun gibi bu köylüye, bu çiftçiye ‘Al ananı da git’ diyenlerle değil; ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyecek bir Cumhurbaşkanını bekliyoruz.

"ERDOĞAN FAKİRİ SEVMEZ, ERDOĞAN ZENGİN SEVER"

Değerli Kırşehirliler, Erdoğan sizi seviyor mu? Niye sevmiyor biliyor musunuz? Fakirsiniz, fakir. Erdoğan fakiri sevmez. Erdoğan zengin sever. Erdoğan zengini destekler. Fakiri, yoksulu, emekliyi, emekçiyi asla desteklemez. Bakın açıkça söyleyelim: Emekliler bir el kaldırsın. Erdoğan geldiğinde bu emeklilerin en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 2 çeyrek alıyor. 16 bin lira kaç çeyrek alır, 2... Eskiden 8 alıyordu. Asgari ücretliler bir el kaldırsın... Erdoğan geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, bugünkü parayla 50 bin lira. Bugün Erdoğan size veriyor, 22 bin lira. O yüzden diyorum Erdoğan fakir sevmez. Zengin sever. Erdoğan emekliyi, asgari ücretliyi, memuru, esnafı, çiftçiyi sevmez. Ama onların hepsinin adı halktır. O halka sahip çıkacak olan halkın partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Şimdi Türkiye’yi getirdiği duruma bakalım. En zengin yüzde 20, Türkiye’deki varlıkların yüzde 90’ını alıyor. Geriye kalan yüzde 80, hepimiz sadece yüzde 10’u. Bir tarafta yüzde 90’ı alan bir azınlık. Bir tarafta yüzde 10’a razı edilen devasa bir çoğunluk var. Onun için siyaset lafla yapılır, sözle yapılır. Ama ilkeyle yapılır. Siyaset öncelik belirleme işidir. Erdoğan’ın önceliği yüzde 20’lik zengin tabakadır. Beşli Çete’dir. 40 Haramiler’dir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceliği sizsiniz. Yoksullaştırılan orta direktir. Emeklidir. Asgari ücretlidir, esnaftır, çiftçidir, hayvancılıkla uğraşanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceliği bizatihi Kırşehir’dir. Çiftçi kurtulmadan işçi, işçi kurtulmadan emekli, polis kurtulmadan öğrenci, öğrenci kurtulmadan esnaf kurtulamaz. Çünkü kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

"6 AYDA FAİZE 1,1 TRİLYON LİRA PARA ÖDEDİLER"

Bu iktidar, sözde faize karşı. Ama faiz onlara kürsüde haram, bütçede helal. 6 ayda faize 1,1 trilyon lira para ödediler. Hani övünüyorlar ya ‘Avrasya Tüneli yaptık’ diye. 23 yılda bir tane Avrasya Tüneli yaptılar. 6 ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faizcilere verdiler. 23 yılda bir tane Osmangazi Köprüsü yaptılar ama bu sene 6 ayda 18 tane Osmangazi Köprüsü’nü faize verdiler. Emekliye gelince para yok, asgari ücrete yok. Memura yok. Çiftçiye yok. Don oluyor, hasar karşılamaya para yok. Şap oluyor, mücadeleye para yok. Ama faize gelince paraları çok. Bunun için bu 19 Mart darbesinden sonra yani Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanlığından edebilmek için harcadıkları parayla bugün Türkiye’de emekliye lazım paranın 150 katı oraya gitti. Asgari ücrete lazım paranın 120 katı oraya gitti. Şundan herkes emin olsun. Siyaset öncelik belirleme işi. Erdoğan parayı darbeye harcıyor. Ama o darbe sonuç vermeyecek, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Hepinizin yüzü gülecek. Söz veriyoruz. Buradan 19 Mart darbesinden 2 gün sonra Erdoğan demişti ki ‘Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar.’ Bugün burada 46’ncı buluşmadayız. 149 gün geçti. 30 gün sonra hiçbirimiz kalmayacaktık. Biz birbirimizin yüzüne bakamayacaktık. Güya arkadaşlarımız ailelerinin gözüne bakamayacaklardı. Ama bugün insan içine çıkamayan, sokakta dolaşamayan, pazara çıkamayan ve sizin aranıza karışamayanlar var. Sorayım, Erdoğan, AK Partililer Kırşehir’e gelirler mi? Pazara çıkabilirler mi? Esnafın arasına girip hatır sorabilirler mi? Çünkü biz haklıyız ve buradan, Kırşehir’den Türkiye’nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Arkadaşlarımız masumdur. Onlara atılanlar iftiradır. Amaç; bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, bir sonraki iktidara darbe yapmaktır. Bunun için Türkiye’nin gözünün içine baka baka söylüyorum: Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz kazanacağız, biz kazanacağız.

"DÜN AK PARTİ'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜYDÜ, MALUM PİSLİK PAÇALARINDAN AKTI"

Bu 19 Mart darbecileri maalesef önce Meşe, Ladin, Çınar diye üç tane odun buldular. Güya bunlar gizli tanık. Bunların yalanlarını hiçbir şeyle ilişkilendiremediler, bu sefer iftiraya giriştiler. Herkesi topluyorlar, çoluğu-çocuğuyla tehdit ediyorlar. ‘Buna imza at’ diyorlar. Atanı salıyorlar, atmayanın eşini de çocuğunu da içeri alıyorlar. Böyle haksızlıklarla bir büyük mücadele verirken, en sonunda iki - üç gündür çoktandır söylenen, hepimizin bildiği, bize beyaz Toros gösterip meydan okuyan AK Toroslar çetesinin foyası ortaya çıktı.

Dün AK Parti’nin kuruluş yıldönümüydü, malum pislik paçalarından aktı. Öyle bir noktaya geldi ki artık gerçekleri gizleyemediler. Birbirlerine düştüler. Birbirlerini satmaya başladılar. Birbirleriyle kavgaya başladılar. Ama Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Başkanı diyor ki ‘Olanlar avukatla müvekkil arasında. Bize ne?’ Be hey Allah’ın adamı, biraz insaf, biraz vicdan. Kişi çıkıyor, diyor ki Yener Toruner, ‘Mehmet Yıldırım diye bir avukat geldi. Dedi ki ‘Savcı yakın arkadaşım.’ Yanımdan savcıyı aradı, sesini bana duyurttu. Dedi ki ‘Gideceğiz, şöyle bir ifade vereceksin. Eğer böyle, böyle yaparsan tutuklanmayacaksın. Dediğim gibi ifade vermezsen içeri gireceksin.’ Doğrusunu söyledim, içeri girdim. Geldi yanıma, bana bir dizi iftira ve dünya kadar para istedi. Ben bunun olamayacağını söyledim. Bu sefer beni evladımla tehdit etti. Dedi ki ‘Genç oğlun var, onu da içeri alırlar. Beni dinlersen, dediğimi yaparsan, yeterince parayı verirsen çıkarsın. Yoksa içeride yatarsın.’

"TÜRKİYE SİYASET TARİHİNİN TOPUĞU BIRAK EN EN BÜYÜK TABANSIZLIĞINI BUNLARIN YANINA BIRAKIRSAK NAMERDİZ"

Şimdi biz bunun bütün kayıtlarını dökmüşüz, HSK’ya vermişiz. Daha üç hafta öncesinde de kadınlara ‘Ya iftira at, ya içeride kal. Ya da git evladına kavuş’ diyenleri, bunu kabul etmeyenleri Türkiye’nin dört bir tarafındaki 50 kişilik koğuşlarda 70 kişinin yattığı yerlere sürenleri şikâyet ettik. Üç haftalık dilekçe, cevap yok. Geçen haftaki dilekçe, cevap yok. Madem öyle onu söyleyelim. Bu AK Toroslar çetesi bunları yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yetmezmiş gibi madem dediniz, söyleyelim. Pazartesi günü gideceğiz orada söyleyeceğiz ama. Bir tane müteahhit var. 380 tane ihale olmuş, 300’ü AK Parti’den. AK Partililere dokunmuyorlar. 80’i CHP’den. CHP’de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı, bir tane kanıt yok. Ama bir iftira var. Aydın Büyükşehir Belediyesi de bununla en çok çalışan belediye. Ona demişler ki ‘Aha dosya bu kadar.’ Biz dedik ki ‘Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.’ Herkese dedi ki, ‘Ben 7 metrekare yerde, 10 metrekare yerde nasıl yatarım?’ Dedik ki ‘Yatan nasıl yatıyorsa namusunla öyle yatarsın. Ama bunlara boyun eğmezsin.’ Maalesef buna dediler ki ‘Ya AK Parti‘ye katılırsın ya hapse tıkılırsın. Ya AK Parti’ye katıl, yasa Silivri’ye tıkıl.’ Bir de tabii bunun karşılığında maalesef bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız, 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur belediye başkanım var, kadın belediye başkanım. Ama bunlardan birine kocasının, babasının, erkeklerin baskısıyla. Firmaları zordaymış, ‘AK Parti’ye geçersek orayı kurtarırız’ diyerek Aydın’ın iradesine ve bir firmaya, düşünün ki memleketi düşünün. Parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti’ye teslim olursa firmaya destek geleceğini bilenler, firmanın kağıtlarını alıyorlar, firma tarihi bir çıkış yaşıyor. Şunu söyleyeyim. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de bu Türkiye siyaset tarihinin topuğu bırak en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız, hepsinden hesap soracağız.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRECEĞİNE, BU ÇETEYE YENİ OPERASYONLAR YAPTIRIYORLAR"

Şunu söyleyeyim, sonra çok güzel bir kısımla hep birlikte bitiririz. Birkaç husus var. Dün ortaya çıkan konu şudur. Bir başkası, bu sefer adı Murat Kapki. Tayyip Erdoğan Erdoğan’ın elinden ödüller alan, AK Parti döneminde bolca çalışan, daha önce de 2-3 kere iftiraya yeltenmiş ama ‘At’ dedikleri kadar iftira atmadığı için dışarı bırakılmamış birisini bu sefer AK Partili biri ziyaret ediyor. Mücahit Birinci’yi biliyor musunuz? Mücahit Birinci’yi? Onun Tayyip Bey’in sarayında fink atan, AK Parti’de fink atan, akşam televizyonlarda ona buna iftira atan, altında pahalı Mercedes’lerle pahalı arabalarla dolaşan… Dört bir tarafa dağıtılmışları savcılar adına, bakın şikâyetçisin avukat tutarsın. Bir suça muhatapsın, avukat tutarsın. Dünyada bir tek Türkiye’de bu AK Torosçu savcılar kendine avukat tutmuş. Yolluyor, gizli belgeleri gösteriyorlar. ‘Savcı Bey yakınım.’ Yolluyor, ‘Benim dediğim gibi iftira at çıkartayım.’ Bu Mücahit Birinci denen adam gidiyor ve diyor ki, ‘Şunu söyleyeceksin: CHP kurultayına para verdim.’ Adam diyor ‘Vermedim, yalan.’ ‘Şunu diyeceksin: Ekrem İmamoğlu’na para verdim.’ Diyor ki ‘Nasıl ya vereceğim, nasıl ispatlayacağım, yalan. Diyor ki Bunlar gazetecileri satın aldı diyeceksin. Diyor ki yapamam, yalan.’ Diyor ki ‘Bunlar gazetecileri satın aldı diyeceksin.’ Diyor ki, ‘Yapamam, yalan.’ ‘Bunun üstüne bir de 2 milyon dolar para vereceksin. Savcı Bey seni bir hafta sonra salıverecek.’ Bunun şikayetini HSK’ya yapıyoruz, ama memleketin Adalet Bakanı ‘Bizimle ne alakası var?’ diyor. Gidip de bir müfettiş görevlendireceğine, bu savcılara soruşturacağına, bu AK Toroslar çetesini dağıtıp yerine bu ülkenin kıymetli savcılarından atama yapacağına, bu çeteye yeni operasyonlar yaptırıyorlar. Bu sabahleyin daha önce 2-3 kere serbest bırakılma teklifiyle, iftiralar atan birisinin iftiralarına dayanarak ve daha birçok iftirayla öyle bir iş yaptılar ki…

"İKİ KİŞİ TARAF DEĞİŞTİRSE YA DA İÇERİ ATILMAYA KALKSA BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Bizim biricik kardeşimiz Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’imize operasyon yaptılar. Şimdi size İnan’ı anlatayım, Kırşehirliler. Bir; İnan’ın belediyesi Beyoğlu Belediyesi, Türkiye’nin en eski belediyesi. İstanbul 14’e bölünmüş, birincisi İnan’ın Beyoğlu Belediyesi. Adını Altıncı Daire koyuyorlar. Çünkü Paris’in en prestijli yeri Altıncı Saire diye, Altıncı Daire koyuyorlar. İnan’ın dedesi Beyoğlu Belediyesi’nde süpürgeci. Yıllarca Beyoğlu’nu süpüren bir emekçi. İnanın babası Beyoğlu Belediyesi’nde şoför. İnan Beyoğlu’nda dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesi’nin garajında büyüyor. O imkanlarla okuyor. Kafaya koyuyor, partimizde ilçe başkanı oluyor. Yerel yönetimler yüksek lisansı yapıyor. Yıllar sonra bu belediyeyi AK Parti’den alıyor. Şimdi kafayı İnan’a takmışlar. Niye? Belediyede mecliste denge var. İki kişi taraf değiştirse ya da içeri atılmaya kalksa belediye AK Parti‘ye geçecek.

"BU DAVA BAHÇELİ'YE KARŞI MEYDAN OKUMADIR"

Sırf oylarıyla alamadıkları Aydın’da yaptıkları gibi bir hile ve desiseyi bu sefer Beyoğlu’nda yargı eliyle yapmak için İnan’ımıza saldırdılar. Buradan Partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birbirimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır. Bir yandan Sayın Bahçeli’nin ‘Artık bu operasyonlar bitsin, hızla yargılamalar olsun. Türkiye’nin gündeminden bu davalar düşsün, Türkiye’yi meşgul etmesin’ demesine karşı bir meydan okumadır. Bu dava Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, İstanbul’un, Beyoğlu’nun iradesine, bu davadaki operasyon AK Toroslar çetesi eliyle Türkiye’nin huzuruna yapılmış bir operasyondur. Ve ilk günkü gibi, nasıl 149 gece önce biz ‘Bu darbeye teslim olmayacağız’ deyip, yedi gün-yedi gece Saraçhane’de nasıl dirsek, 149 gün sonra, beş ay sonra aynı kararlılık, aynı inançla Kırşehir Meydanı’ndan sesleniyorum ki: Arkadaşlarımız masumdur, AK Parti bükemediği bileği kırmaya çalışmaktadır. Tayyip Bey bu bilek Özgür Özel’in değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin bileğidir. Yıkamayacaksın, bükemeyeceksin. Kırsan bile bizi asla yenemeyeceksin. Ant olsun, ant olsun, ant olsun.

"AK PARTİLİSİ, MHP'LİSİ, BÜTÜN GARİBANLARA SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ"

Gençler diyor ki, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz.’ Biz 150 yıldır bu topraklarda aydınlanmayı, demokrasiyi, Meclis’i, seçimi, sandığı savunanlarız. Ama günü geldiğinde de bu ülkeyi en iyi savunanlarız. Biliyorsunuz işgal kuvvetleri geldi, dayandı. Birilerinin çok sevdikleri onlara kırmızı halı serdiler. Birileri Yıldız Sarayı’nın arka kapısından Yunan, İngiliz zırhlısına botla kaçıp gittiler. O işgal kuvvetleri geldiğinde Kartal İslim botunun ucundan bunlara bakıp yanındaki yaverine, ‘Üzülme çocuk. Geldikleri gibi gidecekler’ diyen Gazi’nin partisiyiz biz. Buradan Kırşehir’e sesleniyorum. Üzülmeyin, geldikleri gibi gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler.

Kırşehirliler, sakın ha sakın bu iktidarı gözünüzde büyütmeyin. Bunlar devletin içine çöreklenen bir avuç çeteden ibarettir. Tüm kötülükler bunların son çırpınışlarıdır. Rakibini hapse atan güçsüzdür. Acizdir. Korkaktır. Baskıyla ayakta kalmaya çalışanlar sadece otokratlardır. Ve demokratlar sandık için gün sayarken, otokratlar zulümlerinin son günlerini yaşarlar. O yüzden asla korkmayalım, asla teslim olmayalım. Biz hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız. Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız. Pazara gidemeyeni pazara biz çıkaracağız. Kasaba gidemeyeni, kasaba biz götüreceğiz. İşe giremeyeni, işe biz sokacağız. Bu zulümden canı yananın canı olacağız, bağrımıza basacağız. Kutuplaştıran Erdoğan’a inat; kucaklaşmaya, şeytanlaştıranlara inat kardeşleşmeye, bir Kırşehir’i bütün olarak kucaklamaya, AK Partilisi, MHP’lisi, bütün garibanlara sahip çıkmaya, bütün yoksulları yeniden güçlendirmeye, orta direği zenginleştirmeye, gençlerin yüzünü güldürmeye geliyoruz. 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya geliyoruz."