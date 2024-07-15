Özgür Özel: Kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomideki olumsuz gidişata dikkat çekerek "Kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok" dedi. Özel, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin ise "CHP iktidar olduğunda kurumları ele geçirmeye değil, bir daha ele geçirilemeyecek şekilde düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçime ilişkşn çağrısını yineledi. Özel, "Kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Habertürk’te açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burası Meclis, Meclis demek halkın iradesi demek. Anayasa'ya göre seçimlerin yapıldığı, o seçim sonuçlarına göre kendiliğinden toplanan bir Meclis'teyiz. Halkın iradesi neyse onun üstünde hiçbir şey olmaması gerekir. Bütün darbecilerin hedefi hep Meclis olmuştur. Rahmetli Kamer Genç, 'bunlar bir gün başınıza bela olur' demişti. O günlerde devletin elindeki istihbarata göre bunlar bir darbeye kalkışabilirler bilgisi vardı. 33 bin subay vardı, 11 bini FETÖ'cülükten ordudan atıldı. 100 kurmay subaydan 84'ü terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlıydı.

Bunlar sistematik bir şekilde yıllardır bugüne hazırlanıyormuş. Askeri Şura yaklaşıyordu ve bunlar planlarını öne çekti. Gece 3'te yapacakları darbeyi bir subayın MİT'e ihbarda bulunmasıyla saat 21'e çektiler. Bunlar bir gün Cumhuriyet yönetimini devirip yerine FETÖ'yü getirmek için hazırlık yapıyordu. 2015 MİT raporu var, o raporda Mehmet Dişli'nin ihraç edilmesi gerekiyor deniliyor ama gereği yapılmıyor.

“TÜRKİYE’NİN TEK YUMRUK KALMAYI BAŞARMASI LAZIM”

Ben siyasette diyalogdan yanayım. Yenikapı’ya şu partileri çağıralım, bu partileri çağırmayalım diye başlandı. Yenikapı’dan ziyade Meclis’te toplanarak 1920 ruhuna dönülmeliydi.

Türkiye’nin tek yumruk kalmayı başarması lazım. 15 Temmuz gecesi tek yumruk olundu ama sonra tek yumruk kalınamadı. Hatanın büyük kısmı iktidara aittir. Ancak tek yumruk kalamamakta hiçbirimiz masum değiliz.

Cemaatler tarikatlar devlet yönetmek için ortaya çıkmış yapılar değildir. Bunlara mensubiyet devlet görevinde bir kriter olamaz. Ama bugün başka tarikatlar belli yerlerde kümeleniyor. Devletin belli bir düzeni vardır.

"BİR DAHA KİMSE BASINI ELE GEÇİREMESİN İSTİYORUZ"

İktidarlar değişince gelenin bütünüyle devleti ele geçirmeye çalıştığı bir anlayış olmaz.

Halk isterse erken seçim olur demiştim. Maalesef yerel seçimlerden bugüne yürütülen ekonomi politikası ülkenin kötü yönetildiğini gösteriyor. Milletin talebini görüyorum. Bu kadar büyük bir kriz içerisinde, bu kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok.

CHP iktidar olduğunda kurumları ele geçirmeye değil, bir daha ele geçirilemeyecek şekilde düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Biz gelip de basını ele geçirelim istemiyoruz. Bir daha kimse basını ele geçiremesin istiyoruz. Gelip de yargıyı ele geçirme niyetinde değiliz. Kimse yargıyı ele geçiremesin derdindeyiz.

SURİYE MESAJI

Biz ilk önce doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Arka kapı diplomasisiyle ne düşünüldüğüne baktık. Bize dönen yaklaşımın resmi bir talep olursa olumlu bakılacağı yönündeydi. Resmi talebimizi yaptık birkaç gün önce. Biz de görüşsek sayın Erdoğan da görüşse Türkiye’nin lehine bir durum olduğunu düşünüyorum.