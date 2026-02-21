Özgür Özel Kocaeli mitinginde duyurmuştu: CHP'li Emir otoyol ve köprülerin özelleştirmelerine dair belgeleri yayımladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Koceli'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde "Elimizde belgeleri var" diyerek duyurduğu otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesine dair belgeleri CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından paylaştı. Emir paylaşımında "Erdoğan, kendisi için ülkenin geleceğini satmaya hazırlanıyor!" ifadelerini kullandı.

Murat Emir'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıkladığı belgeler! Ulaştırma Bakanlığı, 17 Kasım’da tüm bölge müdürlüklerine bir yazı gönderiyor: “Otoyollarda yeni sözleşme yapacaksanız şu maddeyi ekleyin: özelleştirme olursa sözleşme kendiliğinden düşer, tazminat da isteyemezsiniz.” İki gün sonra, 19 Kasım’da ikinci yazı gidiyor: “Yabancı bir danışmanlık firması geliyor. 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerini, otoyolları inceleyecek. Yardımcı olun.” Bu iki yazı yan yana geldiğinde tablo açık! Önce hukuki zemin hazırlanıyor ki kimse tazminat isteyemesin,

Sonra yabancı firma sahaya iniyor ve köprüleri, otoyolları, teknik altyapıyı tek tek inceliyor, drone çekimi yapılıyor, acil çıkış noktalarını görüntülüyor

Ve tüm bunlar kamuoyuna tek kelime söylenmeden yürütülüyor! Bu özelleştirme öncesi işletilen klasik değerleme sürecidir, yani artık köprü ve otoyollar için alıcı aranıyor. İki boğaz köprüsü ve otoyollarımız için her şey sessiz sedasız hazırlanmış." Erdoğan, kendisi için ülkenin geleceğini satmaya hazırlanıyor!