Özgür Özel konuştu: Erdoğan ve Bahçeli'ye yanıt verdi, Gürlek'e çağrısını yineledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasına Akbelen'deki direnişe ilişkin mesajlarla başladı. CHP lideri Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hukuka, akla, vicdana uygun bir karar vermesini beklediklerini söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin davanın devam ettiğine dikkati çeken Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi.

Özel, "İliç'in kanı Murat Kurum'un üzerindedir. AK Parti'nin kara düzeninin elinde İliç'in kanı vardır. Murat Kurum İliç'in de bütün beceriksizliklerin de sorumlusudur" ifadesini kullandı.

"O SENETLERİ YAKTIRACAĞIM"

Devamla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini deprem bölgesine yönelik açıklamaları üzerinden hedef aldığını anımsatan Özel, "Sayın Bahçeli; bununla ilgili verilecek çok sert cevaplar var. Bir kelime edemeyeceğim. (Depremzedelere imzalatılan afet borçlandırma senedini gösterdi) Burada iftira varsa Murat Kurum'dadır. Burada hezeyan varsa 'ittifak ortağıyım' diyen şahsiyetinizin siyasetinin adıdır" dedi. Özel, şöyle devam etti: "Ya o senetleri size yaktıracağım ya da iktidar olup ben yakacağım!"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasındaki yargılama süreçlerinde mağdur olan askerler için de çağrı yapan Özel, adil yargılama çağrısını yineledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MESAJI

Bugün Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 100. yılı olduğunu vurgulayan Özel, buna karşın kadınların Türkiye'de kendini hâlâ güvende hissetmediğini kaydetti. Kadın cinayetleri ve şiddetin durdurulamadığına dikkati çeken Özel, iktidar politikaların kadına yönelik şiddet ve cinayetle mücadelede gerileme yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe getirme konusunda kararlılıklarını yineleyen Özel, "Bu kürsüye Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisinin genel başkanı olarak yeniden çıkacağım ve o gün göreceksiniz ki Meclis'e getireceğimiz ilk teklif İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden getirilmesi olacak" dedi.

Konuşmasının devamında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Özel, ülkenin faiz ve enflasyon kıskacında olduğunu belirtti. Vergi uygulamalarındaki adaletsizliğie dikkati çeken Özel, "Zengin fakir ayırmayan, dünyanın en vicdansız, adaletsiz vergisi" dedi.

Türkiye'de siyasetin dilinin sert olduğunu ifade eden Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Siyasette sesleri kısalım, alt perdeden konuşalım ama milletin sesini duyalım" dedi.

AKIN GÜRLEK'E ÇAĞRI

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin değerlendirmelerini de sürdüren Özel, Gürlek'in imzasının da olduğu yargılamalar üzerinden örnekler verdi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı bir davaya değinen Özel, "Akın Gürlek'in olduğu davalarda birçok hak ihlali oldu. Akın Gürlek hiçbir zaman başsavcı olmadı dün siyasiydi bugün de siyasi" dedi.

Özel, Akın Gürlek'e mal varlığını açıklama çağrısını yineledi.

Özel, konuşmasını "Bizi durdurmaya gücün yetmez" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek sonlandırdı: "Sizin gidişinizi ne durdurabilirim ne durdururum. Millet sizi gönderiyor. Bu gidişi sürdüreceğiz, hızlandıracağız. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; sen bu gelişi durdurmayacaksın Erdoğan, bu gelişi durduramayacaksın! Halkın partisi gelecek milletin yüzü gülecek bu ahlaksızlar da bunun hesabını verecek!"