Özgür Özel konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah ve Çok Amaçlı Salonlarının Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.

6 Şubat 2022'de meydana gelen ve 53 binden fazla yurttaşınn yaşamını yitirdiği deprem felaketi üzerinden iktidarı eleşiren Özel, verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı. Depremin yaşandığı ilk günlerde yardımların bölgeye geç ulaştırıldığını söyleyen Özel, ordunun günlerce kışladan çıkarılmamasını eleştirdi.

Özel, "İnsanlar çadır beklerken Kızılay gibi bir kurumdan çadır sattılar. Çadır satanları göstermelik görevden alıp daha sonra daha âlâ görevlere atadılar" diye konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Hayatını kaybeden 53 bin 537 canımızı rahmetle anıyorum. İnsanlar çadır beklerken Kızılay gibi bir kurumdan çadır sattılar. Çadır satanları göstermelik görevden alıp daha sonra daha âlâ görevlere atadılar. İktidarın 21 yılda topladığı deprem vergisi ne oldu?

Depremin üzerinden iki yıl geçmiş, 100 kişiden 37'sine verilen söz tutulmuş; 63'ü konteynerde ya da gurbette. İktidar sözünü tutmadı. '650 bin konut vereceğim' dedi, 201 bini teslim edildi. Deprem davalarında adalet yıkıldı. Deprem suçlularının 3'te 1'i daha savcı yüzü görmemiş.

Seçilmiş milletvekilleri Silivri'de tutuluyor. Bilim insanları, akademisyenler, gazeteciler Silivri'de tutuluyor. 80 kişinin katili adli kontrolle bırakılmış yurt dışına kaçmış."

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