Özgür Özel konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KARTALKAYA VE İLİÇ'İ HATIRLATTI

"Biz Bolu Kartalkaya meselesini unutturmamaya devam edeceğiz. Tıpkı İliç'te olduğu gibi. İliç'te de imza kimin çıktı. Murat Kurum'un çıktı. Önce sadece inkar ettiler. O dönemde İstanbul'a adaydılar. Dedik ki İliç'in felaketi oldun, İstanbul'un felaketi olmana izin vermeyeceğiz dedik. Sonra da yeniden bakan oldu. Dün yine İliç duruşması vardı. Bir tane kamu görevlisi yargılanmadı. İliç'e adaleti getirmek bir sonraki iktidara yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı.

"TRUMP'A FİLİSTİN'LE İLGİLİ NE DEDİN?"

Gazze'de ateşkesi maalesef bozdular. Bugün Trump'a ne söylüyorsun onu söyle dedim. Bana eskiden 'one minute' demiş onu anlatıyor. Hepimiz bekliyoruz ki Filistin'e sahip çıkan Trump'a meydan okuyan bir açıklama. Açıklamada ne var? Hiçbir şey yok. Diplomatik geleneklerde olmayacak bir şey. Soruyorum Erdoğan'a, Trump'a Filistin'le ilgili ne dedin? Bir cevap aldıysan söyle de bilelim. (Erdoğan) Trump'tan randevu için, dışarıdaki tek umudu Trump'a tutunabilmek için Filistin davasını satıyorsa yazıklar olsun.

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