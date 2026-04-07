Özgür Özel konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve Mustafa Bozbey'in tutuklanması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Bursa'daki fırsatçılıkla yarın yapılacak belediye meclis toplantısında Bursa'nın vermediği yetkiyle halkın iradesine çökecekler. İki kişiden birinin seçtiği belediye başkanı yerine bir kuklayı getirip israfa ve ranta devam etmek isteyecekler. Bundan sonra sözü yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek."

"İFTİRALARIN YÜZDE 90'I İDDİANAMEDE YOK"

İBB davasının ilk duruşma dönemi hakkında konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar atılan iftiraların yüzde 90'ı iddianamede bile yok. Yargılanmak değil yargılamak için iddianame bekliyoruz dememiz boşuna çıkmadı. İçeride, işin bir insani boyutu var. Biz oraya suçluyu aklamaya gitmemiştik. Hakikati aramaya gitmiştik. Bundan sonraki süreçte mahkemenin yaptıklarının doğru analiz edilmesi lazım. Bu milletin söyleyecek sözü var. Sandıkta demokrasi tokadının en alâsını indirecek."

AKIN GÜRLEK'E SESLENDİ

Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şöyle seslendi:

"Kinî gözünü bürümüş, aldığı talimatla milletin iradesi üzerine yürümüş turpun küçüğüne sesleniyorum. Yaptığın görev, geçmişte yaptığın haysiyet cellatlığının üstüne mum dikme görevi değildir. Adam gibi yapacaksın Adalet Bakanlığını. O Adalet Bakanı'na söylüyorum. Silivri'de mahkeme giden herkesin huzuru, güveni, saygılı bir dil kullanılması sana emanettir. Onların göreceği muamele bu Meclis'in komisyonuna geldiğin gün göreceğin muameleyi belirleyecektir."

