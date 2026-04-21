Özgür Özel konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'da meydana gelen okul saldırılarına değinerek başlayan Özel, hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi. Özel, "Böyle saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Devamla, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada 'Ortadoğu'da işe yarayan tek modelin monarşi olduğunu' savunmasına değinen Özel, Barrack'ın "hadsiz" açıklamalarda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

"ONLAR TRUMP'LA, NETANYAHU İLE AYNI SAFTALAR"

Trump'ın yeni bir düzen kurma amacında olduğunu söyleyen Özel, "'Bu topraklarda güçlü lider monarşisi lazım' denince susanlara söylüyorum; Aslında saflar net. Dünyada da netleşiyor. Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan... Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar" ifadeleriin kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar, biz Gazze ile, Brezilya'da Lula ile İspanya'da Sanchez ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız."

Yapılacak ilk seçimlere işaret eden Özel, "Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getireceğiz" dedi.

"OKULLARDAKİ SALDIRILAR MÜNFERİT DEĞİL"

Konuşmasının devamında yeniden geçen hafta yaşanan okul saldırılarına değinen Özel, bunların münferit saldırılar olmadığını vurguladı.

Okullardaki eğitimin kalitesi, atanmayan öğretmenler, hijyen sorunları ve güvenlik açıkları gibi pek çok başlıkta daha önce çözüm önerileri sunduklarını söyleyen Özel, "Eğitimle derdi olmayan, hadsiz bir bakanla muhatabız" dedi.

Özel, "Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda velinin aklı çocuğunda kalmayacak. Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda, dışarıdan gelenlerin okulun güvenliğini tehdit etmesi ya da akran zorbalığıyla baş edilememesi gibi ya da hijyen sorunları gibi sorunlar olmayacak. Evladını okula yollayanın aklı okulda kalmayacak. Okula giden hiçbir çocuk okulda yeni sorunlar edinerek, dertlerle, tasalarla, sorunlarla evine dönmeyecek. Bu sistem her birimizin evladını eşit, ayrımsız ve günü gelince de tam olarak ücretsiz okutacaktır" diye konuştu.

Ekonomik sorunlara değinen Özel, vergi adaletsizliğine dikkati çekti. İktidarın zengini, yandaşı koruduğunu söyleyen Özel, emeklilerin 20 bin lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Konuşması sırasında ucuz et ve ekmek kuyruklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Özel, "Emeklinin düştüğü şu hale bir bakın!" dedi.

"İKTİDAR MADEN İŞÇİLERİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi ve açlık grevi başlatmalarının ardından gözaltına alınan Doruk Madencilik işçilerinden bahseden Özel, iktidarın madencilere verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Maden işçilerinin yıllardır hak mücadelesi sürdürdüklerini kaydeden Özel, "Madenciler 'açız, açıktayız, sahip çıkın' dediler. Elinde sarı baretiyle çocuğunun ekmeğini savunan 110 madenciyi gözaltına aldılar!" dedi.

Partisinin maden işçilerinin yanında olduğunu vurgulayan Özel, "İktidarımızda hiç kimse baretini hak aramak için yere vurmak zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı.

