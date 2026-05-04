Özgür Özel konuşuyor: CHP bugünden itibaren savunmadan hücuma çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Özgür Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Basın mensuplarından "Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir mücadele vereksiniz? Nasıl direneceksiniz?" sorularının geldiğini belirten Özel, "Buna kurumsal ama halk arasında çokça kullanılan ve futbolda da bütün dünyada çok beğenilen bir yanıtımız var; en iyi savunma, hücumdur. Bugünden itibaren CHP, bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor" yanıtını verdi.

Özel, şöyle devam etti: "Sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratların nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor."

"SEÇİM ÇALIŞMALARI YENİ BİR EVREYE GİRDİ"

Seçim çalışmaları yeni bir evreye girdiğini kaydeden Özel, "Ve bu işin son günü, seçimi kazandığımız gündür. Merkezi düzeyde dört koldan sahadayız. Merkez Yönetim Kurulumuz, Parti Meclisi üyelerimiz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurlu ekibimiz ve milletvekillerimiz; ayrıca illerde ve ilçelerde il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız hep birlikte sahada olacaklar" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, seçim günü sandıklarında görev yapacak 106 bin arkadaşımız, o gün oy kullanacak sandıklarındaki kişilerle birebir görüşmeye, yüz yüze görüşmeye başlıyor. Bu rakam en nihayetinde 186 bin hedef sayısına ulaşacaktır. Bunun için önümüzdeki iki ayı hedefliyoruz. İki ayın sonunda tüm sandık görevlileri, kapıları çalmaya, kendilerini tanıtmaya, tanışmaya ve bundan sonra sürekli bir iletişim halinde olmaya devam edecekler."

