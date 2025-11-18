Özgür Özel konuşuyor: Hangi mesajları verecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yas ülkesi haline geldi Türkiye. Her gün bir başka acı haber. Rojin Kabaiş'in değerli ailesi, aramızda. Rojin üniversiteye gitmişti, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Dosyada tek bir tutuklu yok. Ailenin mücadelesi devam ediyor.

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşi de aramızda.

Bir seçim öncesinde bir grubun kurduğu siyasi baskıya bu Meclis'in çıkardığı İstanbul Sözleşmesi'ni, bir gece yarısı oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılda güya.

'Siz bunu yaparak kadının arkasından devleti çektiniz' demiştim. Hiç hamaset yapmaya gerek yok. Bir samimiyet göstermesi lazım siyasetin. O sandık gelecek, CHP Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Bizim cumhurbaşkanımızın atacağı ilk imzalardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni bu Meclis'e tekrar onaylanmak üzere yollamak olacak. Söz veriyorum.

İBB İDDİANAMESİ VİDEOSU

CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Grup Toplantısı'nda İBB iddianamesi videosu izletti.

Özgür Özel, İBB iddianamesi videosunu izletti: Ne demişlerdi, ne çıktı? https://t.co/i2ruEnnOQW pic.twitter.com/XiFHDwD9sz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 18, 2025

TUTUKSUZ YARGILAMA ÇAĞRISI

Cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalık özetini çıkarsın, milletin önüne koysun. Desin ki 'Bunların suçu bu.' Laf kalabalığına pabuç bırakmayız. 560 milyar diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin!

Yarından tezi yok bu iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK

Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025'te... Yani olaylar en sıcak olduğu anda duruşmaların TRT'de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların yayınlaması için kanun teklifi verdik. Canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Hodri meydan, kanunu bu hafta çıkaralım.

MURAT KAPKİ AÇIKLAMASI

Ben, Murat Kapki'yi tanımam. Bir kez gördüm gittiğimiz cezaevinde. 6 kişi yatıyor, 5'i bizim. 'Bir de Murat Kapki yatıyor' dediler. 'Bizden usulsüz bir şey istenmedi, bunların hepsi AK Parti döneminde yapılırdı' diye söyleyen kişi. Mallarını başkasına geçirmiş, şimdi görüyoruz. Geçirdiği kişiye dokunan yok, neden? Recep Tayyip Erdoğan'a son derece yakın bir kişi...

DOĞAN DEMİR, CHP'YE KATILDI Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir, CHP'ye katıldı. Demir'e rozetini, CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel taktı.

