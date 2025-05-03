Özgür Özel, Konya mitingi sonrası Şereflikoçhisar'da

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Konya oldu. CHP Genel Başkanı Özgrü Özel, Konya'daki miting sonrası Ankara’ya dönüş yolunda CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı'nı ve Şereflikoçhisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak'ı makamında ziyaret etti.

Özel'e ziyaretler sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever eşlik etti.