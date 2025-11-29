Özgür Özel kurmay kadrosunu belirleyecek: PM’de kimler olacak?

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda belirlenecek yeni Parti Meclisi için 200 kişinin adaylık başvurusu yapması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 80 kişilik Parti Meclisi için 70 kişiden oluşan bir anahtar liste hazırlanacağı belirtiliyor.

Farklı partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahardır Erdem gibi isimlerin Özel’in anahtar listesinde olabileceği konuşuluyor. CHP kurmayları, başka partilerden gelen isimlerin parti yönetimine alınmasının, “Sağa kayma” olarak yorumlanmasına karşı çıkarak, “Partimize katılıp bize büyük katkılar veren isimleri yönetimimize alarak, son dönemde kazandığımız seçmenleri hem korumayı hem de artırmayı hedefliyoruz” diyor.

AKADEMİDEN İSİMLER

CHP kaynakları, PM’de yarıya yakın değişiklik olacağını savunuyor. Öte yandan CHP’nin en üst karar organı olan PM’de, “Kamuoyunca tanınan ve alanında uzman isimlerin” de dahil edileceği kaydediliyor. Bu kapsamda Özel’in kurmay listesinde, meslek odalarından ve akademiden isimlere de yer vereceği bildiriliyor. Partide çalışmalarıyla öne çıkan bazı milletvekillerinin de PM’ye girebileceği dile getiriliyor.

ÇEKİRDEK KADRO

Parti Meclisi’ndeki değişiklik ile partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda da değişiklik öngörülüyor. Tüzük değişikliğiyle Gölge Kabine’nin Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) ayrıldığının altını çizen CHP kurmayları, Gölge Kabine’deki çok sayıda isme PM ve MYK’de yer verilmeyeceğini anlatıyor.

Gölge Kabine’de yer alan bir ya da iki kişinin MYK’ye geçebileceği öne sürülürken MYK’nin çekirdek kadrosunda büyük bir değişim beklenmiyor. Özel’in yeni MYK’sinde en fazla 14 ya da 15 üye olacağı aktarılıyor.