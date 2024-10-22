Özgür Özel: Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti’nin hep beraber sahibi olacağımız bir devlet teklif ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşarak örgütün lağvedildiğini açıklamasına yönelik de değerlendirmede bulunan Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"BARIŞ İÇİN SÖYLENEN HER SÖZ DEĞERLİDİR"

"Kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp veriliyor. TBMM’nin yetkisinde olan bir af, Bahçeli’nin kendi ifadesiyle, kendi iradesiyle tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan kürsüye gelsin, örgüte silah bırakma çağrısı yapsın bütün sorunlar bitmiştir diyen bir dille karşı karşıyayız.

Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Ancak bunu yapan kişiye, sanki o söyleyince olacakmış gibi olmayan bir güç atfeden kişiye söylüyorum:

Geçmişte biz o partiyle sizin gibi ilişki kurduk diye ne sahte videolarınız ne etmediğiniz hakaret kaldı. CHP’lilerin gerçek anlamda milliyetçiliğinin zekatı yoktur sizde. Şimdi Devlet Bey’in geldiği noktayı, geçmişte onun duygularıyla oynayıp aslında yoksulluğuna rağmen ‘CHP gelirse ülkeyi bölecekler’ diyen vatandaşlara soruyorum. Bahçelİ’nin geçmişte söylediği bütün lafların ne kadar boş ve haksız olduğunu gördünüz, bunu hepinizin vicdanına havale ediyorum.

'DEVLET BEY ÇOK SIK DÖNER'

Bu lafı söyleyen Devlet Bey zaten çok sık döner. Devlet Bey’in bugünkü açıklaması geçmişteki bir hatanın tekrarıdır ve Meclis’i dışlamaktadır.

Ne yapılacaksa TBMM’de, şeffaflıkla yapılacak. Tutulamayacak bir söz verilmeyecek. O günlerde bizi reddettiler. Bu işlerde tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler o zaman süreci tek başına Ak Parti götürdü ve yeniden felaket yaşadık. Dünya kadar askerimiz öldü.

'BU İŞ MECLİS’E BİR AKTÖR ÇAĞIRMAKLA BİTMEZ'

Şimdi Devlet Bey, biz ona kürsü verelim Meclis’e hitap etsin bütün meseleler bitsin diyor. Bu iş Meclis’e bir aktör çağırmakla bitmez. Herkesin gözüne bakabileceğimiz bir süreci savunuyoruz.

Kardeşle kardeşin barışması için düşmana ihtiyaç yoktur. Ben daha dün, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştüm. Demokratik siyasetin yok sayılarak atılacak her adımın yeni sorunlara yol açacağını belirtmek isterim. Kürtlerin talep ettikleri barışçıl, demokratik ve eşit vatandaşlık taleplerini görmeden bir kişiye ev hapsi teklif ederek Türkiye'nin bu büyük sorununu çözemezsiniz. Bunun için TBMM'nin odağında olduğu ve 86 milyona 'biz beraberiz' mesajını vererek atılacak her adımı önemsiyorum.

'BEN DE EL YÜKSELTİYORUM'

Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyorum."

SAĞLIK BAKANI'NA İSTİFA ÇAĞRISI

12 bebeğin ölümüne yol açan 'yenidoğan çetesinden' bahseden Özgür Özel, sağlık alanındaki özelleştirmelere dikkat çekti.

Devletin herkese eşit sağlık hizmeti vermesi gerekirken bu alanın sermayeye açıldığını belirten Özgür Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu eleştirdi. Özel, Memişoğlu'nu istifaya davet etti.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Meselenin şu ana kadarki kısmı gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık. Sağlığı piyasalaştırmayın, özel hastanelere bu kadar alan açmayın, devleti bu alandan çekip bu alanı sermayeye açmayın derken, ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öyle bir noktadayız ki son 3 sağlık bakanının 2'sinin özel hastanesi var zaten. Bir tanesi de bu olaylar yaşanırken il sağlık müdürü o da şimdiki bakan."

"İSTEDİĞİ HER ŞEYİ VERENLERİN GÜNAH DEFTERLERİ..."

ABD'de ölen Fethullahçı çetenin başı Fethullah Gülen'in 'günah kapısının' açık olduğunu belirten Özel, "Hakkı yenenlerin, onlar yüzünden okullara, kamuya giremeyenlerin mağduriyetleri devam ettikçe günah kapısı açıktır. Ona ne kadar yazılıyorsa, istediği her şeyi verenlerin günah defterlerine de bunlar ekleniyor" diye konuştu.

TBMM'deki bütçe görüşmelerine parti olarak tam kadro katılacaklarını da belirten Özel, bütün milletvekillerine başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 38 artırıldığını ve Saray'ın dakikada 32 bin TL harcadığını hatırlatan CHP lideri, yandaş holdinglere sağlanan vergi aflarından bahsetti.

Özgür Özel, sendikal hakları ve çalışma koşulları için direnen ve talepleri karşılanan Fernas işçilerine de selam gönderdi.

"30 BİN TL'NİN ALTINDAKİ ASGARİ ÜCRET KABUL EDİLEMEZ"

Asgari ücretten de bahseden Özgür Özel, AKP döneminde verilen ilk asgari ücret ile 7, bugün verilen asgari ücret ile ise 3.5 çeyrek altın alınabildiğini söyledi. Özel, 30 bin TL'nin altındaki asgari ücretin kabul edilemez olduğunu ifade etti.