Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının 40. yılını kutlamak için Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla giden Özgür Özel, uçaktaki yurttaşlarla da sohbet etti.

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti için Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla giden Özel, uçaktaki yurttaşlarla da sohbet etti.

Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında bir dizi etkinliğe katılacak. Özel; Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene ve Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen geçit törenine ve Girne’de ise Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği öğle yemeğine katılacak.

Resmi törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.

Özel ayrıca; Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği resepsiyona katılacak.

Özel bugün son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek.