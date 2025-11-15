Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ın 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmede Özel’e; CHP’nin önceki Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP Kuzey Kıbrıs Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü’den oluşan heyet eşlik etti.

Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 45 dakika saat sürdü.

Görüşmenin ardından hediye takdimi gerçekleşti. Özel, Erhürman’a Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı anısına tasarlanan içinde Ulus Gazetesi’nin ilk sayfasının basımının yer aldığı "Zaman Kapsülü"nü hediye etti. Tufan Erhürman ise Özel’e Kıbrıs evi kapısının yer aldığı bir tablo hediye etti.