Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının 40. yılını kutlamak için Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla giden Özgür Özel, uçaktaki yurttaşlarla da sohbet etti.

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, genel başkan olduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti için Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitti. Kuzey Kıbrıs'a tarifeli uçakla giden Özel, uçaktaki yurttaşlarla da sohbet etti.

Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kabulüne katıldı. CHP lideri Özel, daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtında düzenlenen tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında gerçekleşen resmi geçit törenine de katıldı.

Özel ayrıca; Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği resepsiyona katılacak.

Özel bugün son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek.