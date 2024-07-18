Özgür Özel Kuzey Kıbrıs'ta: “Biz buraya ‘yavru vatan’ demiyoruz. Burası bizim kardeş ülkemiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs'ta, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel, “Türkiye’den daha çok normalleşmeye ihtiyacı olan bir yer varsa o da Kıbrıs’tır. Çünkü burada tüm tarafların tek yumruk olması lazım. Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün ortak çıkarları ve haklı davası için Kıbrıs’ta da gerilimin düşmesinin büyük faydası var. Kıbrıs’a katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz buraya ‘yavru vatan’ da demiyoruz. Burası bizim kardeş ülkemiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 20 Temmuz’da yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gitti.

Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek’ten oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel’e ayrıca; CHP’nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın yanı sıra Barış Harekatı’nı gerçekleştiren kabinenin Çalışma Bakanı Önder Sav da eşlik etti.

Özel’in KKTC’deki ilk durağı, KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı oldu. Özel’i burada Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve torunu Selen Süheyle Küçük karşıladı. Anıt mezara çelen bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. CHP Lideri Özel, son olarak anıt özel defterini imzaladı.

"BIRAKTIĞIMIZ MİRASI GURURLA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, deftere şunları yazdı:

“Kıbırs Türklerinin varoluş mücadelesinin Aziz Önderi Dr. Fazıl Küçük; Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiğiniz liderlik ve özveri kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Halkın Sesi gazetesindeki cesur kaleminiz, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurdu ve hakların savunucusu oldu. Kıbrıs Türklerinin esenliği ve parlak geleceği için verdiğiniz mücadeleyi daima anacak, bıraktığınız mirası gururla taşımaya devam edeceğiz. Sizin vizyonunuz ve cesaretiniz, Kıbrıs Türk halkının umut ışığı olmaya devam ediyor. Ruhunuz şad olsun.”

Törenin ardından Özgür Özel, Önder Sav ve Mehmet Küçük sohbet etti.

MEHMET KÜÇÜK: "FAZLI KÜÇÜK, ECEVİT VE SİZLERE MİNNETTARIZ"

Küçük şunları söyledi:

“Babam rahmetli olduktan bir ya da iki ay sonra Sayın Ecevit ziyaretimize gelmişti. ‘Size babamın çok büyük sevgisi vardı. Onu ben size ileteyim’ dedim. Sayın Ecevit de ‘Bizim de ona karşı sevgimiz ve ayrıca saygımız ve hürmetimiz var. Ben burada oturuyorsam şu anda onun başlattığı bir mücadelenin neticesindedir. Yoksa ben buraya turist vizesiyle bile giremezdim’ dedi. Onun için milli mücadelemizi başlatan Dr. Fazıl Küçük ve onu taçlandıran da Sayın Ecevit ve sizlere minnettarız. Her zaman minnetle anacağız.”

ÖNDER SAV: "NE MUTLU BİZE"

Önder Sav ise şunları söyledi:

“Hangi Türk hükümeti olsa o güç koşullarda aynı kararı alırdı diye düşünüyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık. Emeğimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Önümüzdeki yıllar inşallah geride bıraktıklarımızdan daha iyi şeyler olur Kıbrıs için. Kıbrıslı Türkler daha müreffeh daha sağlıklı bir yaşam sürer diye ümit ediyorum. İşin güzel tarafı, 50 yıl önce ben bakan olarak kararnameyi imzalamışım. Kararnameyi imzaladığımız zaman iki aylık olan Sayın Genel Başkanımız şimdi bizimle beraber. Ne mutlu bize. CHP’deki bu geleneğin sürmüş olması çok önemli. Diğer Saygıdeğer Genel Başkanlarımızın da her dönem Kıbrıs’a ilgileri sürmüştür. Şimdi o geleneği Sayın Genel Başkanımız sürdürüyor. Bundan sonra da sürecek diye umut ediyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL: "BİZ 50 YILDIR KIBRIS TÜRKÜ'NÜN MÜCADELESİNİN ARKASINDAYIZ"

Özel, şöyle konuştu:

“Önder Bey, o dönem kabinenin en genç üyesi, 34 yaşında. Erol Bey Bodrum’da, sağlık durumundan dolayı gelemedi. Bir de Milliyetçi Selamet Partisi’nden Abdulkerim Doğru ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı o da 98 yaşında. Kendisine ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık, sağlığı el vermiyor. Önder Bey bütün kabineyi temsilen burada aramızda. Genel Başkanlarımız burada. Biz 50 yıldır Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin arkasındayız. En sonunda her şeyin Kıbrıs Türklerinin gönlüne göre; hem barışın hem özgürlüklerin olacağı hem haksız uluslararası kısıtlamaların Kıbrıs’ın üzerinden kalkacağı yarınlar için hep birlikte çalışacağız.”

"BİZ BURAYA 'YAVRU VATAN' DEMİYORUZ

Özel, “CHP’nin son dönemdeki uzlaşma, müzakere ve mücadeleyi eş değer tutarak geliştirdiğiniz yaklaşım, Türkiye’de bahar havası estirdi ve o hava, buraya da yansıdı” sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’den daha çok normalleşmeye ihtiyacı olan bir yer varsa o da Kıbrıs’tır. Çünkü burada tüm tarafların tek yumruk olması lazım. Geçmişte, Kıbrıs’ta aylar iç siyasetin askıya alındığı ve hep bilrikte olunduğu süreçler var. Kıbrıs’ın, Kıbrıs Türkü’nün ortak çıkarları ve haklı davası için Kıbrıs’ta da gerilimin düşmesinin büyük faydası var. Bunu duyduğuma da çok memnun oldum. Kıbrıs’a katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz buraya ‘yavru vatan’ da demiyoruz. Burası bizim kardeş ülkemiz.”