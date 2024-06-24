Özgür Özel'le yeniden görüşen Ayşe Ateş: Huzurundan daha umutlu ayrıldım

Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ikinci kez gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı, ''Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun!'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkez’inde görüştü.

Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının 1 Temmuz'da görülecek ilk duruşması öncesi, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

''İNSANLIĞINI KAYBETMEYENLERE SELAM OLSUN!''

Ayşe Ateş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti.

Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti.

Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım.

Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim.

İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun!.''