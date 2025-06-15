Özgür Özel, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrencilerimiz, LGS için aylarca emek verdiniz, çalıştınız. Şimdi bu emeklerin karşılığını almanın zamanı. Unutmayın, bu sınav geleceğiniz için sadece bir durak olacak. Hayatın kendisi ise çok daha uzun. Kalbinizi ferah tutun, elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu ülkenin en büyük gücü sizlersiniz. Her birinize gönülden başarılar diliyorum. Zihniniz berrak, yolunuzun açık olsun."