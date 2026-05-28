Özgür Özel liderliğindeki CHP, 14 siyasi partiyle bayramlaşıyor

Seçilmiş genel başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP, bugün 14 siyasi parti ile bayramlaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunuyor.

DEVA Partisi heyeti, saat 09.30'da CHP TBMM Grubu'na gelerek bayramlaştı. Ardından saat 10.00'da Anavatan Partisi heyeti ile bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programı sırasıyla şöyle devam edecek:

10.20 Anahtar Parti

11.30 İYİ Parti

12.00 Büyük Birlik Partisi

13.40 Demokrat Parti

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 Yeniden Refah Partisi

16.45 Milli Yol Partisi

17.15 Bağımsız Türkiye Partisi

17.35 Saadet Partisi

18.00 SOL Parti