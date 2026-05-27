Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

Özgür Özel liderliğindeki CHP 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Buna göre bayramın 2. gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

Bayramlaşma Programı Şöyle:



09.30 DEVA Partisi

10.00 Anavatan Partisi

10.20 Anahtar Parti

11.30 İYİ Parti

12.00 Büyük Birlik Partisi

13.40 Demokrat Parti

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 Yeniden Refah Partisi

16.45 Milli Yol Partisi

17.15 Bağımsız Türkiye Partisi

17.35 Saadet Partisi

18.00 SOL Parti