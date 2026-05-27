Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre, Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile görüşecek. Söz konusu görüşmeler bayramın 2. gününde gerçekleşecek.

  • 27.05.2026 11:28
  • Giriş: 27.05.2026 11:28
  • Güncelleme: 27.05.2026 11:51
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel liderliğindeki CHP 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Buna göre bayramın 2. gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

Bayramlaşma Programı Şöyle:
 
09.30 DEVA Partisi

10.00 Anavatan Partisi

10.20 Anahtar Parti

11.30 İYİ Parti

12.00 Büyük Birlik Partisi

13.40 Demokrat Parti

14.25 Gelecek Partisi

14.50 Türkiye İşçi Partisi

15.45 Zafer Partisi

16.15 Yeniden Refah Partisi

16.45 Milli Yol Partisi

17.15 Bağımsız Türkiye Partisi

17.35 Saadet Partisi

18.00 SOL Parti

