Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre, Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile görüşecek. Söz konusu görüşmeler bayramın 2. gününde gerçekleşecek.
Buna göre bayramın 2. gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak.
Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.
Bayramlaşma Programı Şöyle:
09.30 DEVA Partisi
10.00 Anavatan Partisi
10.20 Anahtar Parti
11.30 İYİ Parti
12.00 Büyük Birlik Partisi
13.40 Demokrat Parti
14.25 Gelecek Partisi
14.50 Türkiye İşçi Partisi
15.45 Zafer Partisi
16.15 Yeniden Refah Partisi
16.45 Milli Yol Partisi
17.15 Bağımsız Türkiye Partisi
17.35 Saadet Partisi
18.00 SOL Parti