Özgür Özel 'Macron' örneğine açıklık getirdi, 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına tepki gösterdi: Yok artık!

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in, BirGün'e verdiği söyleşide, "CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" sözleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunduğu iddia edildi. İddialara tepki gösteren Özel, "Yok artık! Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" diyerek ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, gazetemiz BirGün'e verdiği röportajdaki 'Macron' örneği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kasetmediğini belirtti.

Özel, BirGün'e verdiği söyleşide, "Ecevit de vardı İnönü’nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey’İn geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk’ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP’ye bir Macron aramıyoruz" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar. Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir."

"EKREM BAŞKAN PARTİSİZ Mİ?"

Özel'in, "Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre" şeklindeki sözlerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Yok Artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim" dedi.

Özel, "Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" diyerek tepki gösterdi.