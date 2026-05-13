Özgür Özel, maden faciasının 12. yılında Soma'da: "İşçilerimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının yıl dönümünde, hayatını kaybeden 301 maden işçisini mezarları başında andı.

CHP lideri, ziyaretin ardından Xhesabından yaptığı paylaşımda, maden faciasının üzerinden geçen 12 yılın ardından hayatını kaybeden işçileri aynı acı ve vicdan yüküyle andıklarını kaydetti.

Aileler, Soma Maden Şehitliği'nde

"ADALET İÇİN DİMDİK DURMANIN GÜNÜ"

"Bugün bizim için sadece bir yas günü değil; unutmamanın, unutturmamanın ve adalet için dimdik durmanın günüdür" ifadelerini kullanan Özel, "301 maden emekçimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle: "12 yıl sonra yine Soma’dayız… 301 madencimizi mezarları başında, aynı acıyla, aynı vicdan yüküyle andık. Soma’nın ateşi 12 yıldır hepimizin yüreğinde yanıyor. Bugün bizim için sadece bir yas günü değil; unutmamanın, unutturmamanın ve adalet için dimdik durmanın günüdür. 301 maden emekçimizi saygı, rahmet ve mücadele sözüyle anıyorum."

SOMA MADEN FACİASI 13 Mayıs 2014 yılında kömür madenciliğinin önemli merkezlerinden Soma’da, ülke tarihinin en yıkıcı facialarından birisi yaşandı. Eynez kömür madeninde meydana gelen patlamada 301 maden işçisi hayatını kaybetti.



Yargılama süreçlerinin ardından patron Can Gürkan 5 yıl cezaevinde kalırken kamu görevlilerinin yargılandığı dava mart ayında istinaf mahkemesince zamanaşımı gerekçesiyle düşürüldü.