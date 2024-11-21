Özgür Özel, madenci grevinde: "Hepinizin arkasındayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme kararına tepki gösteren maden işçilerini ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

"Hepinizin arkasındayız" diyerek toplumun tüm kesimlerine dayanışma çağrısı yaptı. Özel, "Emekten yana olan herkesin buraya destek verme sorumluluğu vardır" dedi.

"EMEKTEN YANA OLANLARIN DESTEK VERME SORUMLULUĞU VAR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Anayasaya aykırı olan bu duruma itiraz ediyoruz. Madende çalışanların sendikası burada. Burada çıkarılan kömürün yakılacağı santral özelleştiriliyor. Biz oradaki 750 işçiyle de buradaki işçilerle de dayanışma içinde olacağız.

Emekten yana olan herkesin buraya destek verme sorumluluğu vardır.

Bugün madem ki hak aranıyor. Onların arkasındayız. Buradaki madencilerin sonuna kadar yanında olacağız. Bu madenden etkilenen dört ilçe var burada.

Belediye başkanlarımız burada. CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları olarak burada bir dakika yalnız bırakmadan destek olacağız. Bu sefer bu yanlıştan dönerlerse de ben Fuat beye teşekkür ederim.

Madencilerin davasını takip etmiş bir milletvekili olarak genel başkan olarak da madencilerin mücadelesinin yanında olacağım.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu mücadeleninin arkasında durursanız, tarihin akışında önemli bir noktada olacağız. Hepinizin arkasındayız."