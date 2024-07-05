Özgür Özel: Madımak ile Başbağlar aynı komisyonda araştırılsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belki Madımak ile Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nın 31. yıldönümündeki anma töreninde konuştu.

Özel, “Buraya büyük gayretleriyle bir şekilde geldik. Acıları yarıştırmanın Türkiye’ye çok şeyler kaybettirdi. Tüm acılara birlikte sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

"ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEĞİZ"

Özel, Meclis’te Başbağlar Katliamı’na ilişkin araştırma önergesi vereceklerini belirterek, “Biz geçtiğimiz günlerde de Madımak'a CHP Genel Başkanı olarak ilk kez gitmiştik. Acıları yarıştırma dönemi bize çok şey kaybettirdi" diye konuştu.

Özel şunları söyledi:

"Herkesin ötekinin hakkına sahip çıkması lazım. Bu ülkede işçinin alınterinin rengi olmaz bir de anaların gözyaşlarınınrengi olmaz. Biz üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Diğer partilerle diyalog kuracağız. Belki Madımak ile Başbağlar’ın aynı komisyonda araştırılması daha anlamlı olabilir. Bunu da değerlendireceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz."