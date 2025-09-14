Özgür Özel: Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, "Demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye ne yazık ki" dedi.

Özdağ, şunları söyledi: "CHP'nin düşman hukukuyla adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a çağrımız; iktidarda kalmak için Türk halkının önüne bir gelecek vaat eden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye, özellikle de ülkemize hayrı yoktur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, "Dün Bayrampaşa Belediye Başkanımız gözaltında... Belediye Başkanımızın eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz teklifi aldığını, ondan önce de toplam 3 kez AK Parti'ye davet edildiğini, daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz. Onunla birlikte kaç meclis üyesi gözaltına alınıyor? AK Parti-MHP toplamı 15, biz 20, 2 de bağımsız var. 8 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar" dedi.

"Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktığı anda gereğini yaptım. Dedim ki; hırsızın partisi olmaz" diyen Özel, "O baklava kutusunu önce altı oklarla servis ettiler. Baklavacı rüşvetçinin 1 ay önce gözaltın alınıp sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik. Bana diyor ki; '32 saatlik görüntü vardı.' Arkadaşlar, 32 saatlik görüntülerden, aslında gördüğümüz sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu içeri giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti: "Sayın Erdoğan'a söylüyorum; hodri meydan! Ben, Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Ama sen "Cuma günü yayınlayacağım" dediğin Gezi olaylarından beri "Kabataş İskelesinin önünde başörtülü bacıma saldırdılar" dediğin görüntüyü, o gün seninle izleyen herkes itiraf etti öyle bir görüntü olmadığını. 'Haysiyetin varsa yayınla' diyorsun. Benim haysiyetim var, iddianameyle birlikte yayınlayacağım görüntüleri. Senin haysiyetin varsa, Gezi'deki görüntüleri yayınla."