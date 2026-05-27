Özgür Özel, Manisa’da partililerle bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ilk gününde memleketi Manisa’da partililerle bayramlaştı, ardından şehitlik ve kabristan ziyaretlerinde bulundu.

Özgür Özel, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde bayram namazını kıldıktan sonra Fatih Parkı’nda partililerle bir araya geldi. Daha sonra Garnizon Şehitliği ile polis şehitliğini ziyaret eden Özel, ardından Çatal ve Kırtık mezarlıklarına geçti.

FERDİ ZEYREK'İN AKRABALARININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Özel, "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi’nin, geçen yıl evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in, dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel, babaannesi Penbe Özel ve amcası Cevdet Özel’in kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

12 Eylül öncesi yaşamını yitiren eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem ve Cemil Çöllü’nün mezarlarını da ziyaret eden Özel, Manisa’da belediye başkanlığı yapan Adil Aygül ile Ersan Atılgan’ın kabirlerine de karanfil bıraktı.

Özel’e ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakıroğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban eşlik etti.