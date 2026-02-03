Özgür Özel Maraş'ta, depremde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerin 3'üncü yılında deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor.

Dün Antep'te temaslarda bulunan Özel bugün Maraş'a geçti.

CHP lideri, ilk olarak Kapıçam Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti ve Kuran tilavetine katıldı.

Özel daha sonra sivil toplum kuruluşları başkanları ile görüşmek için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'na gitti.

Özel, buradaki toplantının ardından CHP'nin haftalık grup toplantısında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde konuşacak.