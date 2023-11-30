Özgür Özel-Meral Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Akşener, Özgür Özel ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

2019 yerel seçimlerinde ittifak yapan iki partinin 2024 için nasıl bir karar alacağı iki genel başkanın gerçekleştireceği toplantı sonrasında şekillenecek.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

DAHA ÖNCE DE MANSUR YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından Yavaş tek başına bir açıklama yapmış, “Bugün sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener de bu görüşmeyi, ‘nezaket ziyareti’ olarak değerlendirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener ile telefonda görüşmüş, basın mensuplarına yapığı açıklamada Akşener ile her an görüşülebileceğinin sinyalini vermişti.