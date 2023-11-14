Özgür Özel, Meral Akşener'i ziyaret edecek: Yerel seçimler ele alınacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceği bildirildi. Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, görüşmede yerel seçim konularının ele alınacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında görüşme yapılacağı belirtildi.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek" bilgisini paylaştı.

"Bu görüşmede önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır" diyen Öztürk, "İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım" dedi.