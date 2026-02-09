Özgür Özel, Mesut Özarslan dosyasını açıyor: AKP'nin suç duyurularını açıklayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın partisinin grup toplantısında CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nce yapılan suç duyurularının detaylarını açıklaması bekleniyor. Alınan bilgilere göre Özarslan'ın PORTAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemine ait bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup siyasiler tarafından 5 ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AKP Grup Sözcüsü Fatih Ünal, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve eski Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yapılan başvurularda Özarslan ve PORTAŞ A.Ş. yetkilileri "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla suçlanıyor.

Suç duyurularının Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki ihaleler, Hıdırlıktepe'deki anıt yapımına ilişkin ihaleler ile geçersiz iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gibi konularda olduğu öğrenildi.

CHP liderinin bu dosyaları açıklarken Özarslan'ın kendisini suçlayan siyasi partiye geçme çabasındaki çelişkiye dikkat çekeceği öğrenildi.