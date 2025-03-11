Özgür Özel: Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kartalkaya’daki yangın faciasının üzerinden 49 gün geçtiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında sorumluluğu bulunanların halen açığa çıkarılamamasını eleştirdi. Otel için görevlendirilen ilk bilirkişi heyetin hazırladığı raporun teslim alınmadığını anımsatan Özel, “Halen ortada dört başı mamur bir rapor yok dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Özel, “Çok iyi müfettişlerimiz var, 10 gün bana süre verin’ dedi, aradan 39 gün geçti suspus kenarda oturuyor. Çünkü onu atayan dolmakalemin mürekkebi ile suçluyu arayan dolmakalemin mürekkebi aynı” değerlendirmesinde bulundu.

BRÜKSEL ZİYARETİ

Özel, Brüksel ziyaretiyle ilgili de bilgi paylaştı. Avrupa Parlamentosu’na sosyalistler ve demokratlar tarafından davet edildiklerini kaydeden Özel, Türkiye ile AB’nin ilişkilerinde mültecilerin pazarlık malzemesi olmaması gerektiğini dile getirdi. AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, Türkiye’nin AİHM kararlarına uymamasının ise sorun yarattığını ifade etti.

CHP’nin, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Önümüzdeki seçimlerde ya demokratikleşecek Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. O sandığı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur" diyen Özel, "Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetlere doğru yürüyüp, yakalayıp geçeceğiz, zenginleşeceğiz ve demokratikleşeceğiz; ya da son cumhurbaşkanının götürdüğü tarafa gidip hep birlikte perişan olacağız. O sandığı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

Sağlık çalışanlarının sorunlarına da değinen Özel, şunları kaydetti:

“Son beş yılda 15 bine yakın hekim yurtdışına gitti. Bu sayı henüz 2 bindeyken Sayın Erdoğan, ‘Giderlerse gitsinler’ demişti. İşte o anlayış, 15 bin iyi yetişmiş gencimizi kaybetti. Ülkemizde hekim sayısı yetersiz. Aile hekimlerinin 14 Mart’ta iş bırakma eylemi yapacaklar. Bu kadar çığlık, eylem ve tartışmaya rağmen sorunlar çözülemiyor. Sağlık çalışanlarının insanca çalışmasının temin edilmesi, Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemlidir.”

KATLİAM YASASI

Kamuoyunda, “Katliam yasası” olarak nitelendirilen yasanın köpek popülasyonunu artırdığını kaydeden Özel, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

“Bu yasa, ‘Al-götür ve ne yaparsan yap’ dediği için bir sürü imkansızlıklar yaratıyor. Barınaklar doluyor, kısırlaştırma yapılan köpek bırakılamıyor ve kısırlaştırma için yeni hayvanlar toplanamıyor. Bu nedenle sokaktaki popülasyon artıyor. Bu yasa çıktıktan beri kısırlaştırma yüzde 30’a düştü. Meclis’in raporunu önemsedik. Rapor diyor ki ‘Spor Toto’dan ayrılacak küçük bir miktar kısırlaştırma ve barınaklarla ilgili tüm masrafları karşılıyor. Bu raporu uygulamadılar. Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum, AYM’nin yasayı iptal etmesini beklemeyin. Yeni bir yasa yapalım. Bu yasa ne hayvana ne insana huzur verecek bir yasa değildir.”

ÇAYIRHAN SANTRALI ÖZELLEŞTİRMESİ

Çayırhan Termik Santralı’nın özelleştirilmesiyle ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özelleştirme süreciyle ilgili şunları paylaştı:

“Toplam 4,5 milyar dolar santralın ederi. Türk Lirası ile 164 milyar TL yapıyor. Toplam 164 milyar TL eden Çayırhan’ı 20 milyar TL’ye 35 milyar TL’ye verdiler. İşçilerin tüm direnişine rağmen santral, bedavaya verildi. Şirket, özelleştirme bedelini beş yıl içinde çıkartacak, geriye kalan 30 yılda kâr için çalışacak. Hem işçi hakları, hem işçi sağlığı ve güvenliği üzerinden gözümüz şirketin üzerinde. Yapılacak seçimden sonra Çayırhan bizimdir kardeşim. Geri alacağız, geri! Tayyip Bey'in şartnamesine güvenip de yangından mal kaçırır gibi bu milletin malını aldırmayız. Kırk haramilere de söylüyorum, bu son haramiye de söylüyorum; milletin malını size yedirmeyeceğiz."

ENFLASYON VERİLERİ

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye’deki ekonomik krizle ilgili ve gündemle ilgili de şu değerlendirmelerini kayda geçirdi:

“TÜİK’in verilerine hiçbir partinin seçmeni inanmıyor. MHP’li seçmenin yüzde 93’ü TÜİK’in enflasyon verilerine güvenmiyor. Sokaktaki AKP’li de öyle diyor. Çünkü boğazından geçmiyor, karnını doyuramıyor. AKP’lilerin de yüzde 68’i açıklanan enflasyon verilerine inanmıyor. Erdoğan, yaptır kendi çalışmanı bakalım açıklanan enflasyona inanan AKP’li var mı bakalım.

VEDAT MİLOR HAKKINDA SORUŞTURMA

Yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında Kent Lokantası soruşturması açılmasına tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

"Her iftar sofrasında başka bir şey duyuyoruz. İftara, dört kişilik bir aile dört kişilik komşu aileyi davet ederse ne olur diye baktık. 2024 yılında dört kişilik aileyi davet edip basit bir iftar menüsü hazırlamak bin 350 TL idi 2025 yılında 2 bin 530 TL’ye çıktı. Bu aradaki maliyet, Tayyip Bey’in iktidarının maliyeti. İftardaki dört kap yemeğin kişi başın maliyeti 230 TL… İstanbul’da Ekrem Başkan’ın başlattığı kent lokantalarından şu anda ülke genelinde 110 tane açıldı. Bunun en çarpıcı örneği, kent lokantalarında yediği yemeği, sosyal medyada paylaşan Vedat Milor’a açılan soruşturma… Ticaret Bakanı diyor ki ‘Ne yaptık ya kent lokantasına mı açtık? Milor’a sorduk, sen burada reklam mı yapıyorsun diye’… Be Allah’ın adamı, kent lokantalarının reklama ihtiyacı mı var?"

SURİYE'DEKİ ALEVİ KATLİAMI

Suriye'deki Alevi katliamına tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi: "Suriye'de son olayları endişeyle takip ediyoruz. Suriye'de oluşturulan yalancı baharın havası dağıldığında sivil kayıpların yaşandığı, saldırıların tekrar başladığına tanıklık ettik. Lazkiye ve çevresindeki Aleviler, Arap Aleviler katliama tabii tutuldular. Aslında bugünlerin geleceği Hatay'daki akrabalarının aylardır endişelerinden, serzeneşlerinden belliydi. Akrabaları var, Türkiye kendi sınırında binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çatışmalı yerlere Birleşmiş Milletler görevi gereği asker yollayan Türkiye, sınırından 65 kilometre aşağıda olan ve adım adım gelen bir katliama ağlayan yurttaşlarının sesini duymadı maalesef."

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesine yönelik de konuşan Özel, şunları ifade etti: "Emekli ikramiyesi 4 bin TL olunca Erdoğan’ın kendisi değil, Abdullah Güler’e açıklattılar. Rakamı açıklarken yanlışlıkla içeri doğru yutkunuyor Güler. Pek rastladığımız bir özellik değil ama söylerken utandı. 2015 yılında CHP, seçim kampanyasında, ‘Her emekliye bir maaş ikramiye’ derken Tayyip Bey, ‘Veremezler’ dedi ama seçimi kaybedince, ‘Biz de vereceğiz’ dediler. Bu ikramiye o ikramiye. 2025 yılında 4 bin TL yaptıkları, Abdullah Güler’e açıklattıkları para, asgari ücretin yüzde 18’i… Bayram ikramiyesi ile bugün sadece beş kilo dana kıyma alınabiliyor."

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP'li belediyelere yönelik operasyona tepki gösteren Özel, şöyle devam etti: "Ahmet Özer’e 23 Mayıs’ta mahkeme günü verdiler. Allah’tan korkun, neredeyse bir yıl olacak. Ahmet Özer’i, Rıza Akpolat’ı, Alaattin Köseler’i saçma sapan gerekçelerle içeride tutuyorlar. Alaattin Köseler’in, belediyede yediği yemeğin ve uçak biletlerinin karşılığı olarak özel kalem hesabına yatırdığı 67 bin TL, ‘Zimmete para geçirmek’ olarak yorumlanmış. Kendi masrafını belediyeye iade eden adamı suçladılar."

USULSÜZLÜKLER

AKP döneminde belediyelerle ilgili örnekler veren Özel, şunları aktardı:

"2011 yılı, bir özel şirket Fatih’te yeşil alan olan bir arsayı, 25 milyon TL’ye belediyeden satın alıyor. Bu yeşil alana İBB imar izni veriyor ve değeri katlanıyor. Değeri 430 milyar TL’ye çıkıyor. İBB, aynı arsayı sattıktan altı ay sonra 430 milyon TL’ye sattığı kişiden geri almış ve yeşil alana çevirmiş. Bugünkü parayla 106,5 milyon dolar durduk yerde İBB’nin cebinden çıkmış. Bu dosyayı hakime verecektik Süleyman Soylu elimizden aldı. Akın Gürlek’e söylüyorum. Nasıl DHKP-C davasında bilmem kaç yıl geriye gidecek kadar fikri takibin var AKP için bu dosyayla ilgili al da işlem yap bakalım.

İkinci örnek, 2016 yılı… İBB, doğrudan temin yoluyla 41 milyon TL’ye Başakşehir’de bir arsa satın alıyor. Araziyi İBB’ye satan kişi AKP’li Meclis Üyesi… Bu arazinin hiçbir yapılaşma hakkı yok. Arazi, askeriyenin içinde… Araziye 2021 yılında değerleme yaptırmışlar 13,3 milyon TL. Aradan geçen dört yıla rağmen değeri düşmüş. Askeri alanda kaldığı için hiçbir işe yaramayan arazi, AKP’li avukat tarafından tekrar İBB’ye satılmış 13,4 milyon TL’ye. Bugünkü kurla hesapladığımızda 500 milyar TL zararı var İBB’nin. Soylu aldı bu dosyaları, ne yaptı belli değil. Ey Ali Yerlikaya, dosyalar duruyorsa işlem yap. Ey Akın Gürlek, bu dosyaları İBB’den iste, gerekeni yap. Bunu her hafta hatırlatmaya devam edeceğim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, hepimizin vergileri ile maaş almaktadır. O maaşların ya gereğini yapacak ya da o maaşları kendisine haram zıkkım edeceğiz. "

SURİYE'DE ALEVİ KATLİAMI

Suriye'deki Alevi katliamına değinen Özel, "Suriye'de son olayları endişeyle takip ediyoruz. Suriye'de oluşturulan yalancı baharın havası dağıldığında sivil kayıpların yaşandığı, saldırıların tekrar başladığına tanıklık ettik. Lazkiye ve çevresindeki Aleviler, Arap Aleviler katliama tabii tutuldular. Aslında bugünlerin geleceği Hatay'daki akrabalarının aylardır endişelerinden, serzeneşlerinden belliydi. Akrabaları var, Türkiye kendi sınırında binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çatışmalı yerlere Birleşmiş Milletler görevi gereği asker yollayan Türkiye, sınırından 65 kilometre aşağıda olan ve adım adım gelen bir katliama ağlayan yurttaşlarının sesini duymadı maalesef" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Yeni Şafak Gazetesi’nde biri çıkıp köşesinde, "Nusayriler, dini inançları bakımından değil, emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye’de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar” diye yazıyor. Bunu söyleyen bir sosyal medya hesabı olsa ve bunu En Şara’nın militanları için söylüyor olsa savcılık harekete geçer. Alçak adam… Dava açacaksa, ‘Alçak adam’ ifadesini yazıyı yazana karşı kullandım."

KÜRT SORUNU VE YENİ ANAYASA

Özel, Kürt sorununun ancak Türkiye’nin her alanda demokratik hale getirilmesi ile çözüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik çağrıda bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızla inisiyatif almasını bekliyoruz. Günü gelince Meclis’in devreye gireceği yönündeki ifadelerini memnuniyetle takip ettik. Sivas Kongresi’nden beri gelen CHP burada. Kökü sağlam, temelleri sağlam. Biz Türkiye'nin önümüzdeki seçimlere gidip de bu millet, bu parlamentoya gerçek, sivil, demokratik bir anayasa yapma yetkisi verene kadar mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmayız. Hiçbir pazarlığın tarafından olmayız, olanları görürsek de onlarla aynı yerde olmayız.

Kimse bizden ne kanın akmasının önünde engel olmamızı beklesin ne de başkasının planına ait olmamızı beklesin. CHP’nin kendine ait bir planı vardır. O da bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye ulaştırmak."

Özel, son olarak 23 Mart’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Adayı ön seçimi için sandığa gitme çağrısı yaptı.