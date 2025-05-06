Özgür Özel meydan okudu: Saldırıya cevabımız budur!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasına alkışlar eşliğinde başladı.

68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972’de idam edilişinin 53. yılına ilişkin mesaj veren Özel, "Üç Fidan'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Saldırıya uğraması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR BÜYÜK BİR SINAV VERECEK"

Özel, şöyle devam etti: "Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, iktidarının 23. yılında bir büyük sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne âlâ, hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vurmam. Ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de, bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur."

"MEKTUBU KALIN KALIN YAZARAK YOLLADILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları ifade etti:

"Birileri bize şunu söylüyor; biz Türkiye'yi bir noktaya getirdik, bir şeye karar verdik. Siz bu kararın önünde engelsiniz, siz direniyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Hatta yaptığımız işi darbe olarak nitelendirip bu kurduğumuz planı bozmak için emek ediyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Her hafta bir yerde miting, sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, oturun, Ankara'ya dönün ve partinizde oturun. Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Kimi yolluyor? Bir evlat katilini! Diyor ki; evladını öldürmüş, sana mı kıymayacak!"

"SALDIRIYA CEVABIMIZ OLACAK"

"Saldırıya bir cevabımız olacak" diyen Özel, "Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

Özel, "O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, kendisine yönelik saldırısı sonrası meydan okudu



"Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız! Cumartesi Van'dayız! 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz! Cevabımız budur, okudunuz mu cevabı! Hadi Oradan!"https://t.co/UdswsMF38m pic.twitter.com/n7DiFg03uD — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 6, 2025

SALDIRGAN "İMAMOĞLU'NA SUİKAST EMRİ VERİLDİ" DEMİŞ

Özgür Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu'nun daha önce Saraçhane'ye geldiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini söylediğini aktardı.

Özel, şunları anlattı: "Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB'ye gelmiş, 'koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu'na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağrıp vermişler bunu dinleyin diye? Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak, 'ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun' diyecek. Savcı Bey, bir baktın mı o koğuşa, o koğuşa nerede? İmamoğlu'na suikast yapılacak diyen adam, dün herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri kullanıyor."

MEHMET ŞİMŞEK'E TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eleştirilerde bulunan Özel, "Gittiğin yere kadar kovalayacağız, yaptıklarının hepsini bütün dünyaya anlatacağız. Bundan sonra da 'saygın ekonomistim.' O zaman gelip de Türkiye'de darbeye karışmayacaksın, darbe finanse etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Kanal İstanbul ile ilgili de konuşan Özgür Özel, referandum çağrısını yineleyerek, "Kendine güvenen sandığı getirir" diye konuştu.

BEYAZIT MİTİNGİ İÇİN ÇAĞRI

Yarın saat 20.30'da Beyazıt mitingi için çağrı yapan Özel, "Bu sefer Saraçhane'de toplanıyoruz, Beyazıt'a İstanbul Üniversitesi'ne, diplomayı iptal eden hadsizlere haddini bildiren İstanbul'un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz. Yarın Beyazıt'tayız, cumartesi Van'dayız, omuz omuzayız, teslim olmuyoruz, darbeye direniyor, iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.