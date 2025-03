Özgür Özel: Milleti kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 'darbe sürecine' direnmeye devam edeceklerini belirten Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"7 gündür Türkiye kumpasa karşı meydanlarda itiraz ediyor. Bir darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Türkiye'ye karşı ihanet içinde olan bir avuç insan var karşımızda. Arkalarında devletin tamamı yok, millet yok, halk yok. Devlet bir avuç muhteristen ibaret değil. Devleti de karşısına almış, milleti kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Devletin aklı şunu söyler: Milletin menfaati neredeyse devlet oradadır. Milletin aklı demokrasiden yanadır.

'DARBENİN HEDEFİ SARAÇHANE'YDİ'

Önce diplomayı iptal ettiler. Sabah gözümüzü bir açtık, terör soruşturması açtılar, yolsuzluk soruşturması açtılar. Ben gözüm açtığımda darbenin hedeflediği mekanı savunmaya geçtim. Darbeler, iktidar nerede temsil ediliyorsa orayı ele geçirmeyi hedefler. Buranın hedeflediği yer de Saraçhane'ydi."

'5 YIL BOYUNCA HER YOLU DENEDİLER'

2019'dan beri Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmamak için iktidarın her yolu denediğini vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"5 yıl boyunca çalıştırmamak için her yolu denediler. Her türlü hizmeti aksatmak için her yola başvurdular, projelerimizi onaylamadılar ama durduramadılar. Son seçimde onu yenecek rakip de bulamayıp kendilerini ortaya attılar. Bakanlarla, valilerle, cumhurbaşkanıyla yüklendikleri seçimde Ekrem Başkanı'ın bileğini bükemediler çünkü İstanbullular o bileğin gücünü çok iyi biliyorlar.

O Ekrem Başkan, FETÖ'cülerin bu ülke için çalışan herkesi içeri tıkmak için uğraştıkları Silivri Cezaevi'nde şu an. Terör suçlamasında CHP, DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptı diyorlar. Kent uzlaşısı bizim değil DEM Parti'nin tanımlamasıdır. Biz ittifak yapmak için bütün partilere gittik. Partilerle ittifak yapamadık ama milletimizle sandıkta ittifak yaptık."

RTÜK'E SESLENDİ: ALNINIZI KARIŞLARIM

İmamoğlu hakkında itibar suikastı yürütüldüğünü belirten Özel, RTÜK'e şöyle seslendi:

"Her darbe girişiminde her şeyi düşünürler. Talimatla harekete geçenler Saraçhane'nin üst katlarını doldurdu. Atatürk'ün partisi darbeye karşı çıkar. Bugün televizyonlardan darbe bildirisi okutuyor. 'Milyonluk villada gözaltına alındı diyor' TGRT, TRT, A Haber. Az ya da çok alet olanlar var. Alet olmayanlar arasında Halk TV, Sözcü TV ve TELE 1 var. Herkes şunu bilsin, bu darbeye direnenler var ya RTÜK'e de söylüyorum, sakın ne kanallara, ne internet sitelerine, ne Twitter'dan yazanlara ne de YouTube'dan özgür yayın yapmaya çalışanlara dokunmayın, alnınızı karışlarım."

Dosya içeriğine ilişkin konuşmayı sürdüren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Elde sadece 'gizli tanık' var. Bilmem kimin dediğine göre, 'Böyle yapıldığını tahmin ediyorum'. Tek söyleyeceğim şudur: Neşe'nin, Ladin'nin (gizli tanıklar) sözleriyle İstanbul'un gözünün önünde çalışan birisini hapse koydunuz ya ne diyeyim ben sana savcı, desem desem odun derim odun. Tek derdi Saray'dan gelen emri yerine getirmek olan bir kişi."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MEHMET ŞİMŞEK'E: "İTİBARI YERİN DİBİNDEDİR"

MASAK üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de eleştiren Özgür Özel, "MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" diye konuştu.

İBB ve CHP'nin İstanbul yöneticilerine açılan soruşturmaları sıralayan Özel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ekrem Başkan, Tayyip Erdoğan'ı her şekilde yeniyor. CHP 1977'den beri ilk kez birinci parti oldu ve iktidara yürüyor. Bizim duyurduğumuz ön seçim tarihine göre gözaltı ve tutuklama sürecini ayarlıyorlar. Böyle bir hesabın sonucu olan takvim. Akşam Saraçhane'ye 155 bin kişi geldi. İkinci gün 200 bin, üçüncü gün ise 550 bin kişi geldi. Ön seçimde ne oldu biliyor musunuz? 15.5 milyon kişi seçti ve tarihe geçti."

"BU ADAMDA YÜREK VAR"

Daha sonra arkada yer alan Ekrem İmamoğlu fotoğrafını işaret eden Özel, "Bu adamda yürek var, bükemeyeceğin bir bilek var. Onun sırtını yere getirmek için önce Türk milletine diz çöktüreceksin. Yok öyle yağma" dedi.

Erken seçimin kaçınılmaz olacağını ve bunun için mücadele edeceklerini vurgulayan Özgür Özel şöyle konuştu:

"Polisle gençleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz konuştuktan sonra meydan boşalırken polise verdikleri kanunsuz emirlerle meydanı provoke etmeye çalışıyorlar. Bunun yanında biz söylememize rağmen doğru yerde konumlanmak yerine başka bir yere yönelmeyi hedefleyen insanlara tekrar anlatmak istiyorum. 2013'te Erdoğan Gezi Parkı'nı yıkıp Topçu Kışlası yapmak istediklerinde gidilmesi yer Taksim'di ve orada bulunduk.

'GÜNÜ GELİNCE TAKSİM'İ DE GERİ ALACAĞIZ'

Tayyip Erdoğan kazanamadığı İstanbul'un iradesine darbe yapmaya, kayyum atamaya kalktı. Gün o iradeyi sahip çıkma günü olduğu için Saraçhane'deyiz. Ben o yüzden bir çekyatın üzerinde burayı kayyuma değil de Ekrem Bey gelene kadar buradan bir vekile verelim diye ben odadaydım, yüz binler meydandaydı. Bu yüzden gençlere söylüyoruz. Bugün Taksim'e gitmek için kemere gitmesi, oradan meydana gelmesi, o bahaneyle bütün herkese gaz sıkılması doğru tavır değildir. Nasıl 500-600 bin ile sokakları ve meydanları geri aldıysak günü gelince Taksim'i de geri alacağız.

Dün akşam sosyal medyaya yansıyan, hangi terbiyeyle yaptıkları belli olmaksızın küfürler, Sayın Erdoğan'ın ölmüş annesine yönelmiştir. Bu küfrü kendi anneme edilmiş sayarım. Bu iş aynı Gezi eylemlerini 'Camide içki içtiler' yalanında olduğu gibi benzer senaryolar uygulanıyor. Bunu yapanlar Türkiye'nin dostu değildir. Bütün gençleri provokasyona karşı uyarıyorum.

Çok sayıda televizyon kanalı bu uyarılardan sonra kendisine çeki düzen verme ve halkın haber alma noktasında adım attı ama atmayanlarla ilgili bir çalışma başlattık. Bundan sonra da bu yayınları takip eden ve ilişkili şirketlere yönelik boykot için web sitesini takip edeceğiz. Bundan sonra TRT'yi protesto ediyoruz. İHA'ya ve DHA'ya abone olan bütün belediyelerimizi uyarıyorum, derhal aboneliklerinizi iptal ediyorsunuz.

Bu akşam Saraçhane'ye son olarak çağrı yapan Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün 7. gün. Yarın İBB'yi başkanvekiline emanet edeceğiz. Bu akşam Ekrem Başkanımız, İstanbul'u sevenleri ve koruyanları hep birlikte bir kez daha Saraçhane'ye, yedinci günde dünya tarihine aynı meydanda aynı saatte aralıksız 7 gün üst üste aynı direnişi göstermek için davet ediyor ve öncesinde alana gelen herkesi Ekrem Başkanımızın iftar sofrasına davet ediyoruz. Saraçhane, Ramazan boyunca farklı etkinliklerin, bayramda farklı etkinliklerin alanı olacak ve Ekrem Başkanımızın bayramlaşma etkinliklerine sahne olacak. Bu akşam herkesi Saraçhane'ye veda etmeye, Ekrem Başkanın emanetini o gelene kadar yine bir CHP'liye emanet etmeye bekliyoruz. Ekrem Başkanın ve CHP'nin teşekkürlerini iletiyorum. Direnenlere, seçenlere, tarihe geçenlere selam olsun."