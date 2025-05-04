Özgür Özel: Milletin iradesini yok sayanlara teslim olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel, açıklamasında, "'Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.' Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz" dedi.

"Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız" diyen Özel, şunları söyledi: "Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul’da yarından itibaren de tüm Türkiye’de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz."

“Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.”



Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz.



Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak… — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 4, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu polis tarafından gözaltına alındı.