Özgür Özel: Milli eğitim devletin işidir; cemaatlerin, tarikatların işi değildir

Elazığ'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Elazığ Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleştirildi.

Kampüsün açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve yurttaşların katılımlarıyla yapıldı.

Törende CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Ekrem İmamoğlu'nun törene yolladığı mektup okundu.

Eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun okuduğu mektupta İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün resmi açılışı yapılmakta olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 Elazığ depreminde büyük zarar görmüştü. Bu değerli kurumun, çok daha işlevli ve donanımlı bir biçimde eğitime başlayabilmesi için yeniden inşa edilmesini, İBB olarak, biz üstlenmiştik. Bu sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmiş olmanın, aziz Elazığ’a hak ettiği kalitede bir okul kazandırmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yenilenerek, modern eğitim anlayışına uygun bir eğitim kampüsüne dönüştü. Derslikler, atölyeler, laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar, kütüphane, yemekhane, spor alanları ve sosyal donatılar ile öğrencilerin hem teorik hem de pratik tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir niteliğe kavuştu. Emeği geçen herkese, başta Elazığ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili kurumların yönetici ve çalışanlarına; İBB’deki çalışma arkadaşlarıma; yüklenici firmaya ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Siyasetin amacı, siyasi rakipleri yenmek değildir. Siyaset; afetleri, krizleri, vatandaşın yaşadığı zorlukları yenmek için yapılır. Siyasetin amacı; hiçbir ayrım yapmadan, herkesin sağlığını, güvenliğini, refah ve mutluluğunu sağlamaktır. Afetlerden sonra hepimiz, kim olduğuna bakmadan tüm afetzedelerin yardımına koşmak için çırpınırız ya... Siyaset işte o birlik, o kardeşlik duygusu daim olsun diye yapılır. Yalnız büyük acılar, zor şartlar karşısında değil, her an her dakika bu birliği, bu kardeşliği hissedelim, yaşayalım diye siyaset yapılır. Siyasette hedefinizi ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak olarak tanımlar, bu amaçla hukuku, milletin iradesini hiçe sayarsanız, devlete ve adalete güveni sarsar, ülkeye büyük zararlar verirsiniz. Çocuklarımıza, gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanları kadar, dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde dünyanın ikinci sınıf insanları gibi algılanıp, öyle muamele görmelerini engelleyemeyiz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Bu ülkeyi yönetme konumunda ve iddiasında bulunan siyasetçiler de millete layık olabilmelidir. Bu ülkenin makam, mevki sahipleri, milletimizi ‘bizden olanlar – olmayanlar’ diye ayırmadan hizmet etmek zorundadırlar. Hukuka bağlı kalmak ve herkese eşit uygulanmasını sağlamakla görevlidirler. Gençlerimiz, adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkede yaşadıklarını hissedebilmelidir. Bu kadarı bile yeter. Gerisini bu ülkenin gençleri halleder. Çünkü gençler öğrenmenin, üretmenin, hayatı doya doya ve kardeşçe yaşamanın güzelliğini herkesten iyi biliyor. Gençlerimize, onların o koca yüreklerine, o güzel enerjilerine sonsuz güveniyorum. Gençler, Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleridir. Gençlerimizin yakın gelecekte tarih yazacaklarına olan inancım tamdır. Bu okulun da gençlerimize umut ve ışık olmasını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Sevgi ve saygılarımla."

ÖZEL'DEN KREŞ VE YURT VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise törende yaptığı konuşmada, "Aynen kreşlerde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir'i devraldığımızda hiç yurdu yokken, 16'sını önümüzdeki haftalarda Zübeyde Hanım Kız Yurdu olarak açacağız. Tam 16 tane İstanbul'a yurt kazandırdık" dedi.

"Niye yurt yapılmaz, niye kreş yapılmaz?" diyen Özel, şöyle devam etti: "Bunların hepsi siyasi tercihler. Bu siyasi tercihler kadını evde gören, istihdamın dışında gören, öğrenciyi birlerinin kucağına itmeye çalışan bir yaklaşım. Biz milli eğitimin, eğitimin, yurtların devlet eliyle yapılmasını şundan dolayı önemsiyoruz; milli eğitim devletin işidir; cemaatlerin, tarikatların işi değildir" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti: "Ekrem Başkanın talimatıyla bu sene bir ilke imza atılarak 15 bin öğrenciye ayda 2 bin lira beslenme desteği yapıyor İBB... Bu yıl yine ilk kez Ekrem Başkanın projesiyle, onun talimatıyla, o içeride yatarken 20 bin orta öğretim öğrencisine 2 bin 500'er lira, 10 bin üniversite öğrencisine 5 bin lira kıyafet desteği veriyor. Eylül ayında öğrencinin biri ayağında 10 asgari ücretlik ayakkabıyla okula giderken, öbürü altı yırtık ayakkabıyla gitmesin diye yapıyoruz bunu."

Özgür Özel, şunları vurguladı: "Biz zengin-fakir ayrımının ortadan kalktığı, en azından okul öncesi eğitimde, ilköğretimde, ortaokulda, lisede devletin herkese en iyi eğitimi eşit ve ücretsiz şekilde verdiği bir Türkiye'yi düşlediğimiz için; biz okulda parası olanan çift kaşarlı tost yerken, olmayanın kantin önünde bakmaması için; okulda tüm öğrencilerin en az bir öğün üç kap sıcak yemek yiyebildikleri bir eğitim sistemini sağlamak için; biz hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı bir farkla başlamaması için; babadan-anneden çocuğa yoksulluğun miras kalmaması için iktidar olmak istiyoruz."