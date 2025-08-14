Özgür Özel 'Mücahit Birinci' dosyasını açıkladı: Belge paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzendi.

Özgür Özel, dün Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri Özel, burada yaptığı açıklamada söz konusu dosyayı açıkladı.

Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasından tutuklu olan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu ifade etti.

Özel, şunları anlattı: "AKP'de görev yapmış Mücahit Birinci denilen arkadaş gider. Murat Kapki'yle konuşur 31 Temmuz 2025 günü. 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi."

Özgür Özel, Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunan Özel, "Tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "Mutlaka, hızlı bir şekilde kendisine ait dijital dökümanlara el konulması lazım" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saat 12.00 bir kesit. Bundan öncesi ve bundan sonrası elbette farklı olacak. AK Parti iktidarının tüketinişinin ve savruluşunun önemli bir kilometre taşı...

19 Mart'ta darbenin bildirisini yayınladılar. Manşetlere şöyle yansıdı; 'Ekrem İmamoğlu 650 milyar lira yolsuzluk yaptı, bu paralar ele geçirildi, gözaltına alındı, tutuklanmak için mahkeme önüne çıkarılacak.' O günden sonra dev kasalar dedikleri, bir kör delikli kuruş yok. 560 milyar lira dedikleri paranın 6 yıldır yönettiğimiz belediyenin bütçesinde 60 milyar fazla olduğu çıktı. 1 TL'sini ispatlayamadılar.

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce gizli tanık, ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şey söyledi ama AİHM ve AYM kararları diyor ki; 'Gizli tanık ifadeleri somut olarak desteklenmeli.' Gizli tanıklara iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar.

Gittiler iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar. İş geldi yeni bir mekanizmaya; bir kişiye bir avukat zorunluluğu. İftira at kurtul mekanizması. Birazdan en somutunu göreceksiniz.

Öyle bir çorap söküğü başlayacak ki bu iftiralardan; bu itirafları yapanlar, esas nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle bir anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek, bunun dünya çapında izlenecek filmleri olacak. iftira atanların nasıl iftira atmaya zorlandıkları anlatacaklar ki dünya çapında istiyor.

Ben bunları Meclis Başkanımıza biraz anlattım. 'Bunlar olur mu?' dedim. 'Bunlar varsa öl ki öleyim' dedi.

HSK'ya başvurumuzu yaptık. Bir kez daha çağrıda bulunduk; iddia ediyorum ki, biliyorum ki; İBB soruşturması, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmına gözaltı yapıyorlar, içeri koyuyorlar. Sonra itirafçı yapıyorlar, sonra çıkıyorlar.

Yener Torunlar, İBB soruşturmasında tutuku olan kişi. Mehmet Yıldırım, kendisiyle konuşmuş. Kızının düğünüyle ilgili kadar konuşmuş. Düğünü iptal ettiler, 'düğüne kadar çıkabilirsin' demiş. 'Oğlun İBB'de çalışıyormuş, savcı da bunu biliyor, oğlunu da alırız' demiş. 'Gel demiş, bu işi halledelim, güzelce imzanı at, bunları söyle' demiş. Kişi 'onu yapamam, bunu yapamam' deyince, 'Korkma ya savcı beyin de haberi var' demiş.

Sayın Yener Torunlar, bir suç duyurusu olarak, satır satır yazarak verdi, biz de bunu HSK'ya verdik.

'MÜCAHİT BİRİNCİ' AÇIKLAMASI

Ak toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasında tutuklu olan Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, kendisinden istenen ifadeye vermediği için içeride tutuklu bir kişi. AKP'de görev yapmış Mücahit Birinci denilen arkadaş gider. Murat Kapki'yle konuşur 31 Temmuz 2025 günü. 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi.

ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum; tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek, o bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen yerler bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek.

MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Mücahit Birinci'nin hakkında soruşturma önemli. Mutlaka, hızlı bir şekilde kendisine ait dijital dökümanlara el konulması lazım. Telefonuna, bilgisayarına, ciddi bir arama yapılması lazım. Elini kolunu sallaya sallaya gezmemesi lazım.