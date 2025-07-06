Özgür Özel, Murat Emir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Asu Kaya ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de eşlik etti.

Daha sonra görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Murat Emir'in yürüyebildiği görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından kürsüden düşmüştü.

Kontrollerde L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, hastanede tedavi altına alınmıştı.