Özgür Özel: Mutlak butlan gündemimizde yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde toplandı.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, toplantıda konuşulanları kaleme aldı.

Toplantıda 'mutlak butlan' tartışması gündeme geldi.

Bir MYK üyesi “İstanbul’da ne yaptıysak burada da aynısını yapalım” dedi ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel buna karşı çıktı.

Özel, "Yanlış söylemişsiniz. İstanbul’un durumu farklı, buranın durumu farklı. Burası koca CHP, yorum yapmayın, gündemimizde yok deyin. Mutlak butlan bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞME

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı ve Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesi de MYK gündeminde ele alındı.

Özel, Mansur Yavaş’la sıcak bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlattı, Yavaş’ın partiyle bir sıkıntısı olmadığını ama kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel ayrıca belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma konusunun olmadığını ifade etti.